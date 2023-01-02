Ковид днес: Добро начало за Благоевград, няма новозаразени в първия ден на годината

02 януари 2023 08:40   1 коментар   1372 прочита


 

46 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 589 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. 

Няма починали, а излекуваните са 9. 

В болници за лечение остават 363 пациенти. От тях 34 са в интензивни отделения. 

През последните 24 часа не са били поставени ваксини. 


Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 2; Варна - 8; Велико Търново - 3; Видин - 0; Враца - 1; Габрово - 0; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 2; Перник - 1; Плевен - 0; Пловдив - 1; Разград - 0; Русе - 1; Силистра - 3; Сливен - 2; Смолян - 0; София област - 7; София град - 14; Стара Загора - 1; Търговище - 0; Хасково - 0; Шумен - 0; Ямбол - 0 души. 


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1 коментар
02 Януари 2023 09:28 | Иоан
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Есе! Вие си знаете.






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