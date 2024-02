Германска принцеса ще стане първата аристократка, появила се гола в списание Playboy. Ксения Флоранс Габриела Софи Ирис, принцеса на Саксония, вече заяви, че нейният прапрадядо, последният крал на Саксония, би одобрил този акт. Изданието с Ксения на корицата ще излезе през март.

37-годишната принцеса вече отбеляза, че знатните й роднини едва ли ще купят списанието, но се надява, че „поне ще го толерират“.



Но Ксения е сигурна, че нейният прапрадядо, последният крал на Саксония, Фредерик Август III, „определено би одобрил“ последната й фотосесия. Това заяви тя в интервю за Playboy Германия, пише Daily Mail.

„Беше ми описан като много остроумен и забавен“, обясни тя в разговор край басейна.

Разкошната фотосесия беше последната от поредицата неортодоксални медийни изяви на откровената певица и колумнист, която в миналото е засрамвала кралските си роднини. Тя заяви, че се бори с предразсъдъците заради титлата си, но в крайна сметка я вижда като „благословия“, от която може да се възползва максимално.

През 2011 г. самата къща Wettin отхвърли нейната претенция за титлата, след като тя написа биографията си: Xenia: The Life of a Princess in the 21st Century.

"Тя е нищо. Тя не може да има биография", каза главата на вече несъществуващата династия, Мария Емануел, маркграфиня на Майсен, добавяйки, че "този човек е ужасен пропуск, нещастие за 1000-годишната къща на Ветин. ”

Но беше доказано, че Ксения е праправнучка на последния крал на Саксония Фридрих Август III. Майка й, Ирис от Саксония, е дъщеря на принц Тимо от Камарата на представителите (1923–1983).

Бащата на Тимо - прадядото на Ксения - е принц Ернст Хайнрих, съпруг на ерцхерцогиня Луиза от Австрия и Тоскана и син на Фредерик Август III, последният крал на Саксония.

Фредерик доброволно абдикира от трона през 1918 г. след поражението на Германия в Първата световна война, след като е бил на трона само 14 години, заявявайки известното: „Тогава се занимавайте със собствената си мръсотия! “

През 2016 г. принцесата се появи в израелска продукция, която събра влюбени знаменитости, за да прекарат няколко седмици в интимно пространство, заобиколени от камери, изпълнявайки различни задачи.

Скоро тя започна да се появява в танцови шоута и в немската версия на I'm a Celebrity! през 2021 г., а миналата година изигра роля в местния сериал B:REAL.

Но славата невинаги е била лесна за принцесата, която казва, че титлата й е попречила да намери своя принц.

"Всъщност съм необвързана, откакто съм се родила. След време всички се оказаха лошите", каза тя.

В книгата си тя открито пише как баща й отказва да я признае за своя дъщеря, докато не му бъдат представени доказателства. Ксения също така твърди, че баща й я е малтретирал като дете и я принуждавал да позира за неподходящи снимки.

Веднъж принцесата дори се появи в шоу на BBC, което се проведе в частна къща в Есекс.

