Дончо Кръстев е популярен като холистичен лечител. Но наред с това е експерт в древната философска гадателска система И Дзин, кунгфу майстор е и поет. Роден е през 1974 г. в Димитровград. Споделя, че още като дете е имал пророчески сънища, които предопределили по-духовния му път на развитие. Изучавайки източна и западна медицина (бакалавър е по хуманна медицина), по-късно развива своя лечителска методика.

Ключова за него е 2011 г., когато създава „Танцът на Спиралата“ – българска методика за здраве, дълголетие, себепознание. Автор е на редица книги за личностно израстване като “Пътник”.

Разговаряме с Кръстев за последния му проект авторска колода с И Дзин карти, но и за бъдещето на България и за тайните на човешкото здраве.

- Г-н Кръстев, завършихте последния си проект забавни карти за гадание на база древната И Дзин система. Какво представляват те?

- Картите, които нарекох Хитър Потър, са вдъхновени от дългогодишната ми работа с И Дзин. Те са 66 на брой, като 64 са свързани с дадена хексаграма, а една карта е добавена от мен – изненада за любителите на прогностиката и гаданията. Последната карта, разбира се, е упътването, дадено много накратко с насоки за тълкувание. Идеята ми бе да направя максимално опростена система за гадание. Защото другите – било с И Дзин, таро, астрология или на кафе, са много сложни. При тях се изискват години-години подготовка и трупане на опит и познание. А в нашата дигитална ера, в която всичко се случва за милисекунди, човек няма енергията, а и времето да се задълбочава толкова. С тези карти човек просто трябва да се фокусира сутрин и да изтегли една карта, за да получи напътствието си за деня. Ако пък човек е по-запознат с интуитивните методики, може да получи и насока в различни сфери, работа, образование и дори здраве. По един забавен и лесен начин информацията пристига при нас от Вселената. А който не вярва в това, може просто да приеме картите като забавление, като една философска мисъл за деня.

- Какво споделят хората?

- Тези, които са изпробвали колодата, споделят, че са имали удивително сходство между онова, което им се е случило през деня, с картата, изтеглена в началото му. Аз дори съветвам онези, които са по-скептични, да изпробват прогностичния метод вечерта, за да видят дали той ще покаже онова, което вече им се е случило.

- Как можем да си обясним това – със съвпадение или автосугестия?

- Изтегляйки си една карта, ние всъщност се пресягаме към Акаша – т. нар. база данни на нашата планета за миналото, настоящето и бъдещето, и взимаме оттам информацията. Иначе реално в света няма случайности и никога не е имало. Всички сме подвластни на едни вселенски закони, на една синхроничност, която в последно време стана дори още по-видима. Но това са го разбрали още древните мъдреци, съставили „Книгата на промените“, откъдето всъщност произлиза и методът за гадание И Дзин, на който се базират и картите ми. Тази книга възниква не като система за прогнозиране, а за осъзнаване на принципите, които движат нашия свят. Реално древните са разбрали, че всичко тече и се променя на цикли, но винаги има и нещо, което остава постоянно. Това са тези 64 всемирни принципа, които управляват живота, здравето и въобще съдбата ни, като всеки от тях се изразява от дадена хексаграма.

- Какво представляват тези хексаграми?

- Хексаграмата идва от гръцкото „хекса“ (6) и представлява шест успоредни линии, които се изчертават отдолу-нагоре. При класическия метод това става при хвърляне на три китайски монети – ези-тура, ин и ян. Всяка линия е свързана с определен вид енергия, непрекъснатата е ян, прекъснатата е ин. Като цяло хексаграмата дава моментното съчетание на тези две основополагащи сили, на тези два енергоинформационни потока, движещи нашия живот. Те пък имат връзка с 8-те елемента на Ба Гуа, но да спрем дотук, да не става прекалено сложно.

- Наистина ли И Дзин e най-древната позната на човечеството гадателска система?

- Може би е най-древната систематизирана. Казва се, че е на около 5000 години, а може и повече. Преди нея древните са правили гадания с кости, по вътрешностите на животни, полета на птиците, с корубите на костенурките, пламъка на огъня и още много други видове. Създателят на И Дзин е митичният първи китайски император Фу Си. Често го изобразяват като митично създание – получовек, полуриба. Според мита той е излязъл от водата и е започнал да учи хората на занаяти, на изкуства. Той създава първата позиция на Ба Гуа за 8-те елемента, наричана Предходното небе. Около III век преди Христа император Вен Уан създава т. нар. следващо Небе, като пренарежда елементите в триграми (по три линии). Той е от династията И Джоу за това понякога книгата се нарича „Иджоуската книга на промените“. Оттогава не е правено ново пренареждане на Небето, въпреки че енергетиките на земята и вселената са се променили. Ще вметна само, че в своя метод „Танцът на спиралата“ успях да пренаредя хексаграмите според сегашното Небе.

- Напоследък се говори за нов енергиен преход през 2024 г. заради планетата Плутон, която след 248 г. пак навлиза в знака на Водолея. Да не би това да е нов квантов преход като онзи от т. нар. Година на маите 2012-а?

- През настоящата година елементите по източната система, която аз следвам, са Дърво и Вятър. Т. е. това донякъде се припокрива със западната астрология, в смисъл че наистина ще има бурни промени. Всеки ще трябва да работи над себе си професионално и личностно, за да се трансформира, за да оцелява. Успоредно с това не бива да се поддаваме на емоции, провокации и различни манипулации, които ще изобилстват и ще ни разбалансирват. А що касае квантовия преход, то още през 1998-1999 г. се получи едно уникално подреждане на планетите. Според моето виждане именно оттогава се промени енергетиката не само на Земята, а и на цялата наша Вселена. Квантовият преход започна тогава, а не през 2012 година.

- Но ако се върнем на прогностиката, откривате ли сходства между българските методи с боб например и източните, по които вие сте експерт?

- Като се започне от гледането на кафе и се стигне до боба, то системите са много сходни по целия свят. Ако говорим за боба, там прогностикът, ако има съответните заложби, може да развие една почти пророческа интуиция. Тя му позволява да прозре информация за миналото или бъдещето, при това още преди зърната да са описали съответната фигура на земята.

- А можете ли сега с вашата авторска колода от карти, пък и имайки предвид, че императори са се доверявали на И Дзин, да направите една импровизирана прогноза за България за тази година?

- Картата за тази година се падна доста позитивна, която по моята методика наричам „Синът“. Хексаграмата й е образувана от Небе и Земя. Нейното значение е: „Разцвет“. Тълкуванието, което съм написал в малко шеговит стил, е следното: „Днес, каквото и да направиш, добро или лошо, ще си номер 1. Защо не пробваш, пък аз ще следя за органи на реда. “

Ако трябва да минем на по-дълбоко ниво на тълкувание, през годната се дава за България и гражданите й възможност за реализацията на голям творчески потенциал. Той обаче не се спира от никакви прегради, от писани и неписани закони. Само между хармонията на Светлината и на Мрака този импулс се изразява. Българите имаме отговорността да вървим с високо вдигнати глави и да не се подаваме на никакви манипулации. Защото разцвет ще има и той ще даде плод, но разцвет ще имат и негативните практики и престъпни схеми, които също ще се борят за място под Слънцето. Те също ще избуят. Наша е отговорността сега да бдим и да отсеем зърното от плявата, преди да ни е задушила.

- Вие сте експерт и по алтернативна медицина, с какви проблеми ви търсят хората?

- В момента се занимавам с биоинформационна медицина и холистично лечение, но повечето ме търсят за проблеми с опорно-двигателния апарат. Причината е, че много хора ме познават от едното време, когато започнах с мануална терапия, т. е. чакръкчия. И до днес идват основно заради дископатии, плексити, радикулити, секнат кръст, навяхнато, артрози. Според моите наблюдения голяма част от българите нямат двигателна култура, което е предпоставка за травматизъм и хронични болежки. Спортистите пък обратното – не загряват добре или се претренирват, което пак е предпоставка за проблеми. Напоследък има много хора с психически проблеми, кожни, с автоимунни състояния. Това е в резултат от повишения стрес в комбинация с вредната околна среда.

- Дайте съвет как да сме по-здрави?

- Не че си хваля стоката, дето казват старите хора, но аз бих препоръчал различни упражнения от методиката ми „Танцът на спиралата“. Те са лесни за изпълнение, а и действат на трите нива – Дух, Душа и Тяло. За жалост е дълго да описвам упражненията, при желание има качени клипчета в мрежата. Бих могъл да дам съвети към начина на живот, например сутрин да се става по-рано и да се правят леки упражнения. През деня да се ходи поне 8 км пеша. Да се пие вода от някой извор.

- Каква доза препоръчвате вие?

- Да смятат хората така: 30 милилитра на килограм тегло. Да речем, един човек, 60 кг, трябва да изпива 1, 8 литра дневно жива вода, както се нарича още.

- Че какво й е на чешмяната?!

- Едно на ръка, че се обработва с хлор, но тя е много енергийно натоварена в негативен аспект. Докато тече през тази стара канализационна мрежа, обира долу доста негативни енергии, които идват от хората и различни ниши духове. Затова биобатериите на човека днес падат толкова бързо. Наскоро в кабинета ми сменяха една тръба. Когато я извадиха, тя бе стеснена наполовина заради ръжда и наслоявания. Но това е само видимата част. Бях няколко години член на Научноизследователския център по медицинска биофизика, където има доста изследвания в областта на водата. Мога да ви кажа, че картината не е никак розова. А телата ни също са вода. За щастие можем да ги зареждаме с положителна вибрация чрез билки, с определени упражнения за изчистване на биополето и чакрите, както и когато слушаме хармонична музика. Преди време създадохме лечебен албум с 8 медитации заедно с талантливата композиторка Меги Ангелова. Тя работи за световната киноиндустрия, партнира си и с Тихомир Христозов, който също стана известен у нас с това, че твори за Холивуд. Та преди време аз изпратих на Меги специални символи, като на всеки от тях съответстваше определен звук и стихиен елемент. На база на това тя успя да направи композиции със страхотен ефект за хармонизация на нашия микрокосмос. Който иска, може да ги намери в You Tube, като изпише моето име или Dance of the Spiral (Album). Телеграф