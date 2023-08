Алфредо Родригес, открит и продуциран от Куинси Джоунс, закрива Банско Джаз Фестивал

Остават още само три дни от Банско джаз фестивал, но те обещават да не само да пленят публиката на фестивала, но и да затвърдят позицията на Банско като джаз столица.

Възпитаник на престижното Guildhall School of music, Джаксън Матод става един от най-търсените студийни музиканти в Лондон. Свирил е със STORMZY и Джордан Ракей. Пред публиката в Банско на 10 август, той ще представи албума си ‘Travels in a Confined Space’, подкрепен от BBC Мюзик в лицето на Хю Морган. Музиката му е включвана в някои от водещите плейлисти в Спотифай като State of Jazz, Jazz-Funk, Jazz UK.

Хесус Молина, роден в Колумбия, учи в Бъркли, в момента е сред най-търсените млади джаз пианисти в САЩ. През 2021 той обединява своя талант с експлозивните Лос Дромерос с техните двама виртуозни барабанисти, които свирят на един огромен иновативен барабанен сет. Вдъхновени от Електрик бенд на Чик Кърия и Weather Report, те повеждат публиката на музикално пътешествие през тимба, салса, джаз, латино-джаз и латино-поп в търсене на нови фюжън хоризонти. Излизат на сцената в Банско в петък, на 11 август. Точно преди тях ще имате удоволствието да се насладите на новия проект на тромбониста Георги Корназов. Той пристига от Париж, където живее и работи със своя нов проект, събрал една прекрасна френска комбинация от глас, акордеон и цигулка.

В събота на сцената в Банско излиза един от най-добрите европейски саксофонисти, британецът Анди Шепърд, работил с легенди в джаза като Бил Евънс, Карла Блей и Джордж Ръсел, писал музика за документални филми, олимпиади и дори за съчетания по фигурно пързаляне (на емблематичната британска танцова двойка Джейн Торвил и Кристофър Дийн).

От 2016 той обикаля света заедно с норвежците от Еспер Ериксен трио, които са си изградили безупречна джаз репутация, следвайки принципа, че често “less is more” (по-малкото е повече) и музиката им е по скандинавски минималистично красива, но и впечатляващо мелодична. Заедно те представят албума In the Mountains, записан live през 2022 и им носи сравнения с легендарния квартет Belonging на Кийт Джарет и Ян Гарбарек.



Финалът на фестивала е за изключителният Алфредо Родригес, пианист, с който може да се гордее всеки фестивал по света – свирил е на джаз фестивала на Hollywood Bowl, Umbria Jazz, North Sea Jazz Festival, Jazz a Vienne…През последните години свири и гастролира с Ришар Бона, с когото участват и в документалния филм на Нетфликс “Quincy”, разказващ за Куинси Джоунс. Именно той продуцира албумите на Алфредо Родригес, именно той го открива за големия свят на джаза на фестивала в Монтрьо през 2006.

Вече номиниран за Грами, познавайки еднакво добре и творчеството на Бах и Стравински, и кубинските си джаз корени, той уверено върви по стъпките на Кийт Джарет и Телониъс Монк. След турнето си в Китай е поканен да работи със световноизвестния филмов композитор Тан Дън и да запише английската версия на темата на EXPO – то в Шанхай. Един от албумите си Алфредо Родригес записва с Есперанца Сполдинг, друг – с Майкъл Оливера. Живее в Маями, но свири по целия свят. И в събота, на 12 август ще бъде в Банско. Трябва и вие да сте там!

А за тези, които обичат суинга, и в петък, и в събота програмата започва с неустоими изкушения – PostBalkanTon и Desy and the Shinig Stockings. И двете групи връщат любовта към живота и ще ви увлекат в танци – дали чрез пречупени през естетиката на суинга любими български песни или с най-доброто от Златните години на суинга, забавлението е гарантирано!

И остана да добавим, че слънцето се завръща в Банско в петък и хубавото време остава до края на джаз фестивала, е и след това. Оставете грижите си там, където сте и елате в Банско!

Богатата програма на фестивала предлага разнообразие от стилове и изкушения за всеки вкус. Сцена "Млади таланти" и "Джаз точки" в града, Джаз академия и приятни Джаз срещи на чаша вино с... - всичко това внася неповторима атмосфера и незабравими изживявания за гостите на Банско по време на фестивала.

