Ковид днес: 8 новозаразени в Благоевград, 136 в страната
13 май 2023 09:17 1477 прочита
136 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2 161 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.
Един болен е починал, а 501 са излекувани.
В болници за лечение остават 338 пациенти. От тях 31 са в интензивни отделения.
През последните 24 часа са поставени 26 ваксини.
Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 8; Бургас - 10; Варна - 5; Велико Търново - 4; Видин - 1; Враца - 1; Габрово - 4; Добрич - 2; Кърджали - 0; Кюстендил - 3; Ловеч - 2; Монтана - 1; Пазарджик - 3; Перник - 8; Плевен - 5; Пловдив - 7; Разград - 3; Русе - 5; Силистра - 2; Сливен - 3; Смолян - 5; София област - 7; София град - 34; Стара Загора - 4; Търговище - 1; Хасково - 5; Шумен - 0; Ямбол - 3 души.
Още от: Общество
0 коментара