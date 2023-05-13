136 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2 161 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Един болен е починал, а 501 са излекувани.

В болници за лечение остават 338 пациенти. От тях 31 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са поставени 26 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 8; Бургас - 10; Варна - 5; Велико Търново - 4; Видин - 1; Враца - 1; Габрово - 4; Добрич - 2; Кърджали - 0; Кюстендил - 3; Ловеч - 2; Монтана - 1; Пазарджик - 3; Перник - 8; Плевен - 5; Пловдив - 7; Разград - 3; Русе - 5; Силистра - 2; Сливен - 3; Смолян - 5; София област - 7; София град - 34; Стара Загора - 4; Търговище - 1; Хасково - 5; Шумен - 0; Ямбол - 3 души.

