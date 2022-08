Ненадминатият певец Елтън Джон и поп иконата Бритни Спиърс представиха новата си колаборация "Hold Me Closer" – танцувално заглавие, изпълнено с летен заряд, което събира двама от най-обичаните и успешни изпълнители в историята на поп музиката, пише Факти.бг.

Издаването на "Hold Me Closer" бележи и официалното завръщане към музиката на Бритни след шестгодишна творческа пауза, а нейните разпознаваеми вокали са перфектната финална щриха, която вдъхва нов живот на песента.

Идеята за сътрудничеството се поражда през 2015г. след като Britney споделя любовта си към класиката на Elton от 1971 г. - "Tiny Dancer".

"Искрено съм развълнуван, че имах възможността да работя с Britney Spears. Тя е истинска икона, една от най-големите поп звезди на всички времена и звучи невероятно на този запис. Възхитен от това, което създадохме заедно", споделя за съвместния проект британският певец, пианист и композитор.

Продуцирана от Андрю Уат, фантастичната музикална изненада за феновете на Елтън Джон и Бритни Спиърс - "Hold Me Closer" е свежа съвременна интерпретация на един от най-големите хитове на Елтън - "Tiny Dancer". "Tiny Dancer" остава като една от най-обичаните песни на Джон и едно от най-изявените парчета от студийния му албум Madman Across The Water от 1971 г. Новата песен включва и елементи от други легендарни заглавия от каталога на Elton, включително "The One" и "Don't Go Breaking My Heart".