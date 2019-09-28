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Повериха на млад рефер Пирин-Монтана


27 септември 2019 11:46   1110 прочита



Съдийски назначения 10-ти кръг Втора лига

28 Сеп 2019 г. Събота 17:15 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ПФК Монтана 1921
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Стефан Спасов Иванов

29 Сеп 2019 г. Неделя 17:00 ч.
ОФК Поморие - Спартак Варна
ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Атанас Иванов Делчев
4-ТИ: Иван Георгиев Пенчев
СН: Асен Йорданов Николов

29 Сеп 2019 г. Неделя 17:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ФК Локомотив 1929
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Ириней Марчев Бодуров
4-ТИ: Даниел Пламенов Краевски
СН: Красимир Драганов Драганов

29 Сеп 2019 г. Неделя 17:00 ч.
ФК Кариана - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Дарин Росенов Страхилов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Георги Владимиров Игнатов

30 Сеп 2019 г. Понеделник 18:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Спартак Плевен
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Никола Павлов Петров
СН: Тихомир Георгиев Боболов

30 Сеп 2019 г. Понеделник 18:00 ч.
ФК Черноморец Балчик - Хебър 1918
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Стефан Делчев Делчев АС2: Ивелин Иванов Рашев
4-ТИ: Димитър Иванов Желязков
СН: Любомир Йорданов Войков

1 Окт 2019 г. Вторник 17:30 ч.
ФК Литекс - ФК ЦСКА 1948
ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров
СН: Николай Тодоров Петров/pirinsport.com

Още за: Пирин  лига  рефер Още от: Спорт

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