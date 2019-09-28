

Повериха на млад рефер Пирин-Монтана

27 септември 2019 11:46 1110 прочита







Съдийски назначения 10-ти кръг Втора лига 28 Сеп 2019 г. Събота 17:15 ч.

ОФК Пирин ЕООД - ПФК Монтана 1921

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Благой Кирилов Манов

СН: Стефан Спасов Иванов



29 Сеп 2019 г. Неделя 17:00 ч.

ОФК Поморие - Спартак Варна

ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Атанас Иванов Делчев

4-ТИ: Иван Георгиев Пенчев

СН: Асен Йорданов Николов



29 Сеп 2019 г. Неделя 17:00 ч.

ФК Струмска слава 1927 - ФК Локомотив 1929

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Ириней Марчев Бодуров

4-ТИ: Даниел Пламенов Краевски

СН: Красимир Драганов Драганов



29 Сеп 2019 г. Неделя 17:00 ч.

ФК Кариана - ПФК Нефтохимик 1962 АД

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Дарин Росенов Страхилов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Георги Владимиров Игнатов



30 Сеп 2019 г. Понеделник 18:00 ч.

ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Спартак Плевен

ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Никола Павлов Петров

СН: Тихомир Георгиев Боболов



30 Сеп 2019 г. Понеделник 18:00 ч.

ФК Черноморец Балчик - Хебър 1918

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Стефан Делчев Делчев АС2: Ивелин Иванов Рашев

4-ТИ: Димитър Иванов Желязков

СН: Любомир Йорданов Войков



1 Окт 2019 г. Вторник 17:30 ч.

ФК Литекс - ФК ЦСКА 1948

ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров

СН: Николай Тодоров Петров/pirinsport.com Още за: Пирин лига рефер Още от: Спорт



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