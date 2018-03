ѕерничанин в Ћондон повдигна духа на българите. „овекът е сложил надпис на колата си, на който пише "I am from Pernik", в превод "јз съм от ѕерник". ≈то какво об€сн€ва човекът, цитиран от zapernik.com. «дравейте! јз съм от ѕерник. ∆иве€ в јнгли€ и искам да сподел€ н€какви размисли и страсти, които ме гложд€т в момента. Ќещата почват оттам, че случайно карам голф, а на него не случайно пише – I am from Pernik.

ѕовечето хора реагират на този надпис със усмивка, меко казано. јз затова съм го сложил, за да има усмивки. «наейки за ѕерник от забавните публикации в социалните мрежи, повечето хора реагират очаквано. ќбаче аз н€как се над€вах да се по€в€т, да ме изненадат и такива, които ще разчетат по–мъдро надписа.

јнгличаните не го разбират, българите се сме€т, определ€йки ме, предполагам, като ме сравн€ват с т€х самите, без да предполагат. “а… «а тези, които не разбират, за тези, които се сме€т с вицовете за ѕерник, искам да кажа, че този град е дал много на Ѕългари€. ойто се съмн€ва, може да прочете истори€та му.

—амо фактът, че след тежкото земетресение през 2012 г. н€маше дори ранени, не е случаен. —троителството винаги е било на ниво с качествени материали, иначе трагеди€та беше да е гол€ма. ј кукерите, тези пи€ни мъже във вон€щи костюми…

“е се забавл€ват, те чакат ц€ла година този празник, трудейки се и импровизирайки над кукерските си костюми, отдел€йки от залъка, за да са различни, оригинални, традиционни… «ащото в ѕернишки€ регион, както и в по–гол€мата част на страната н€ма големи забавлени€ целогодишно. “а тези хора представ€т ЅЏЋ√ј–»я пред света, представ€т ѕерник, представ€т традиции и обичаи, които много други са забравили.

“а затова ј« се горде€ с града, в който съм израснал, и въпреки че от много години не живе€ там, винаги ще е в сърцето и душата ми. PS. Ќе се срамувайте да говорите на диалект, когато прецените. Ќикой нормален човек н€ма да ви обвини за това. ј на ненормалните ма…… ∆иви и здрави

«оран —ергиев ‘ейсбук групата „¬ид€но в ѕерник“