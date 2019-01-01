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 Íåäåëÿ, 11 ÀâãóñòÔîðóìÊëþêè
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Èíòåíçèâåí òðàôèê íà ÃÊÏÏ Êóëàòà


11 àâãóñò 2019 10:10   1355 ïðî÷èòà



Èíòåíçèâåí å òðàôèêúò íà ÃÊÏÏ – Êóëàòà íà èçõîäà çà ëåêè è òîâàðíè àâòîìîáèëè îò ðàíî òàçè ñóòðèí. Áúäåòå òúðïåëèâè è ñå çàðåäåòå ñ âîäà, ïðåäâèä âèñîêèòå òåìïåðàòóðè, êîèòî ñå î÷àêâàò è äíåñ. Ñèòóàöèÿòà ïî äðóãèòå ãðàíè÷íè ïóíêòîâå íà ñòðàíàòà å íîðìàëíà.

Íà ãðàíèöàòà ñ Ðóìúíèÿ òðàôèêúò å èíòåíçèâåí íà ÃÊÏÏ Äóíàâ ìîñò Ðóñå, ÃÊÏÏ Êàðäàì è ÃÊÏÏ Äóðàíêóëàê íà âõîä çà ëåêè àâòîìîáèëè. Îò Ãëàâíà äèðåêöèÿ „Ãðàíè÷íà ïîëèöèÿ“ ïðèïîìíÿò, ÷å ïðè èçëèçàíå îò Áúëãàðèÿ íà íåíàâúðøèëè ïúëíîëåòèå ëèöà - áúëãàðñêè ãðàæäàíè è òàêèâà ñ äâîéíî ãðàæäàíñòâî (áúëãàðñêî è ÷óæäî) íà ãðàíè÷íèÿ ïóíêò ñëåäâà äà áúäàò ïðåäñòàâåíè äîêóìåíò çà ïúòóâàíå – âàëèäíè áúëãàðñêè ïàñïîðò èëè ëè÷íà êàðòà.

Çà äåöàòà ñ äâîéíî ãðàæäàíñòâî – áúëãàðñêè äîêóìåíò çà ïúòóâàíå è ÷óæä äîêóìåíò çà ïúòóâàíå (ïðè íàëè÷èå íà òàêúâ). Ñúùî òàêà òðÿáâà äà ñå ïðåäñòàâè îðèãèíàë íà íîòàðèàëíî çàâåðåíî ïèñìåíî ñúãëàñèå îò îòñúñòâàùèÿ ïðè ïúòóâàíåòî ðîäèòåë. Ñ öåë íàìàëÿâàíå âðåìåòî çà ïðîâåðêà, ðîäèòåëèòå/ïðèäðóæàâàùèòå ëèöà ïðåäâàðèòåëíî äà ïîäãîòâÿò è ïðåäñòàâÿò íåçàâåðåíî êîïèå íà äîêóìåíòà çà ñúãëàñèå, êîåòî äà îñòàíå íà ãðàíè÷íèÿ ïóíêò ñëåä ïðåìèíàâàíå.

Ïðåç èçìèíàëîòî äåíîíîùèå, ñòàíà è êàòàñòðîôà ïðè òóíåëà íà ñåëî Æåëåçíèöà. Âðåìåííî äâèæåíèåòî ñå îñúùåñòâÿâàøå â åäíàòà ëåíòà ïî ïúòÿ Áëàãîåâãðàä- Ñèìèòëè. Äâèæåíèåòî å âúçñòàíîâåíî.

Öâåòè Èâàíîâà

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