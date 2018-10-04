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Детско полицейско управление бе създадено в Първо основно училище „Кочо Мавродиев” в Петрич


4 октомври 2018 14:26  1 коментар   3378 прочита



Днес в Петрич бе създадено второто детско полицейско управление в Първо основно училище "Кочо Мавродиев". В състава на управлението бяха включени 25 доброволци-възпитаници на училището. Доброволците положиха клетва и обещаха: да носят отговорност за своите постъпки, да бъдат вежливи и добронамерени, да не отминават зов за помощ и винаги да бъдат готови да помагат на хора в беда.

Ръководител на Детско полицейско управление в Първо основно училище „Кочо Мавродиев” ще бъде инсп. Симеон Манчев. В екипа са включени още: инсп. Пламен Казаков, мл. полицейски инспектор Венцислав Ангушев и полицай Ангел Пешев. Началникът на РУ „Полиция” Петрич Станислав Арабаджиев призова доброволците в полицейското управление да бъдат упорити и изрази увереност, че през тази учебна година те ще съумеят да извлекат най-доброто от дейностите заложени в програмата на Детско полицейско управление.

Директорът на Първо основно училище „Кочо Мавродиев” Аспарух Въчков прочете сключеното споразумение за партньорство между училището и полицейското управление в Петрич, което официално бе подписано и е с продължителност две години. Доброволците в Детското полицейско управление на Първо основно училище „Кочо Мавродиев” днес се запознаха със следово куче, видяха отблизо и патрулен автомобил на Полицейското управление в Петрич. Това е второто Детско полицейско управление в община Петрич, като първото на територията на общината беше създадено в Трето основно училище „Гоце Делчев”.

П. Попов

Още за: управление  училище  клетва Още от: Общество

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1 коментар

4 октомври 2018 17:00 | 78
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Що за глупости!




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