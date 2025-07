Българин постави Световен Рекорд с най-лютата чушка в света Carolina Reaper

Николай Филипов счупи световния рекорд, побеждавайки досегашния шампион Mike Jack

Събота, 12 юли 2025 г., ще остане в историята на лютата култура в България. Във фермата на Chilli Hills край с. Лозен се проведе опит за световен рекорд по ядене на най-лютите чушки в света. Българският шампион по люто – Николай Филипов, се изправи пред три световни предизвикателства с най-лютата чушка в света Carolina Reaper:

120 г Reaper за 1 минута – Неуспешен

25 Reaper за под 4:38 минути – УСПЕШЕН! (официално време: 4:32. 22. Досегашният рекорд на Mike Jack беше 4:36:26)

100 Reaper за под 38:36 минути – Николай спря на 71-та чушка, след стратегично решение.

„Това е моето люто семейство. Chilli Hills е моят отбор. “ – каза Ники от сцената, където получи специална грамота, награди от Sprite и Chilli Hills и една голяма новина: Chilli Hills ще финансира пътуването на Ники до Италия, където той ще представи България на интерконтиненталната купа на League of Fire – Риети, август 2025.

Освен опитът за световен рекорд във фермата на Chilli Hills се превърна в лютиво приключенско селище, изпълнено с усмивки, музика, огнени предизвикателства и много, много люти чушки. Особен акцент беше дебютът на новия формат – „Училище за люто“, водено от шампионката по люто Дарина, известна като Miss Little Spicy. Публиката теглеше въпроси, а грешните отговори се наказваха с люта чушка.

Голямото люто надяждане беше очакваното зрелище – с чушки от всички краища на Scoville скалата: от Халапеньо до Каролина Рийпър.

Финалисти: Иван Граховски и новото лице на сцената – Севделин от Plavai. bg. След спортменски жест от страна на Иван, победата отиде при Севдо, който си спечели място на големия финал на League Of Fire – 5 октомври, Sofia Chilli Fest '25.