рутален циклон-бомба донесе температури до -56С в САЩ, като в Средния запад е по-студено отколкото на Марс, а близо две трети от страната са под предупреждение за зимно време и сняг. В най-натоварения уикенд от годината вече са отменени хиляди полети.

Случващият се веднъж на поколение „снежен апокалипсис“ обхваща 30 щата от Вашингтон до Флорида. Експертите предупреждават, че ниските температури на тези места могат да доведат до измръзване на гола кожа в рамките на пет до десет минути, пише БЛИЦ.бг.

Около 200 милиона американци или около 60 процента от населението, са под някаква форма на предупреждение за времето.

Анулираните полети и закъсненията за петък вече наброяват над 5000 преди Коледа, като пътниците избират да пътуват с автомобилите си въпреки снега и поледицата, за да бъдат със семейството си на празника.

Предупреждения за поледици бяха издадени в щатите по крайбрежието на Мексиканския залив: Тексас, Луизиана, Алабама и Флорида.

До късно в четвъртък повечето от 48-те щата, от щата Вашингтон до Флорида, бяха под предупреждения за студен вятър и виелици. Силните ветрове в цялата страна доведоха до прекъсване на електричеството в Тексас, Оклахома, Мисури, Тенеси, Мисисипи и Луизиана, където близо 160 000 клиенти са без ток към петък сутринта, съобщава poweroutage.us.

Най-ниските температури се очакват

през уикенда в долината на река Охайо и североизтока. Много жители в тези райони се събудиха при минусови температури в петък.

В Ню Йорк студеното време ще настъпи към обяд в петък и докато слънцето залезе, изключително ниските температури ще се разпространят до Нова Англия.

От Охайо до Мейн петъчната вечер се очаква да бъде студена с пориви на вятъра над 110 км/час.

Дългогодишните температурни рекорди за този празничен уикенд може да бъдат разбити, ако температурите паднат под прогнозираните ниски стойности, които се колебаят опасно близо до цифри, невиждани от близо 40 години.

Най-студената Коледа в историята на САЩ се е случила през 1983 г., когато десетдневна арктическа инвазия от 16 декември 1983 г. до деня след Коледа донесе най-ниските температури за месеца в цялата страна.

