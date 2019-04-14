288 êã õåðîèí çàäúðæàõà ìèòíè÷åñêè ñëóæèòåëè íà ÃÊÏÏ "Êàïèòàí Àíäðååâî". Ñëó÷àÿò áåøå ïðåäñòàâåí äíåñ, 19.04.2019 ã., ïî âðåìå íà Íàöèîíàëíî ñúâåùàíèå íà ðúêîâîäñòâîòî íà ÌÂÐ, íà êîåòî ïðèñúñòâàõà ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîéêî Áîðèñîâ, ãëàâíèÿò ïðîêóðîð íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ Ñîòèð Öàöàðîâ è äèðåêòîðúò íà Àãåíöèÿ „Ìèòíèöè“ Ãåîðãè Êîñòîâ.
„Ðàçêðèòîòî ãîëÿìî êîëè÷åñòâî õåðîèí å èëþñòðàöèÿ çà âèñîêèÿ ïðîôåñèîíàëèçúì íà ìèòíè÷åñêèòå ñëóæèòåëè îò ÃÄ „Ìèòíè÷åñêî ðàçóçíàâàíå è ðàçñëåäâàíå“ è íà èçêëþ÷èòåëíî äîáðîòî âçàèìîäåéñòâèå ñ ÌÂÐ è îðãàíèòå íà ïðîêóðàòóðàòà“, çàÿâè îáÿñíè Èâàí Êó÷ìîâ îò ÃÄ „Ìèòíè÷åñêî ðàçóçíàâàíå è ðàçñëåäâàíå“ è äîïúëíè, ÷å óêðèòèåòî å èçðàáîòåíî ìíîãî ïðîôåñèîíàëíî, íî âúïðåêè òîâà å ðàçðèòî îò ìèòíè÷åñêèòå ñëóæèòåëè, à áëàãîäàðåíèå íà åêñïåäèòèâíàòà ðàáîòà íà Àãåíöèÿ „Ìèòíèöè“ è ÃÄÁÎÏ â óñëîâèÿòà äèñêðåòíîñò å ðàçêðèòà öÿëàòà ñõåìà.
Íà 14.04.2019 ã., íà ÌÏ „Êàïèòàí Àíäðååâî“, ïðèñòèãà òîâàðåí àâòîìîáèë ñ èðàíñêà ðåãèñòðàöèÿ, óïðàâëÿâàí îò Ñ.Ð., èðàíñêè ãðàæäàíèí, êîéòî å è ñîáñòâåíèê íà êàìèîíà. Ïðåâîçâàíèÿò òîâàð ïðåäñòàâëÿâàë ìàøèíà çà áîÿäèñâàíå íà ñòîéíîñò 16 000 åâðî, ñúñòîÿùà ñå îò äâå ÷àñòè, ïîñòàâåíè â äúðâåíè êàñè. Ïî äîêóìåíòè òîâàðúò ïúòóâàë îò Èðàí äî Ïëîâäèâ. Ïî ìåòîäà àíàëèç íà ðèñêà êàìèîíúò å îòêëîíåí çà ùàòåëíà ìèòíè÷åñêà ïðîâåðêà - ðåíòãåíîâ êîíòðîë. Ïðè ñêàíèðàíåòî å îòáåëÿçíà çîíà ñ ïîäîçðåíèå â òàâàíà è ïîäà íà ïðåâîçâàíàòà ìàøèíà, ïîðàäè êîåòî ìèòíè÷åñêèòå ñëóæèòåëè îò ÃÄ „Ìèòíè÷åñêî ðàçóçíàâàíå è ðàçñëåäâàíå“ (ÃÄÌÐÐ) ïðèñòúïâàò êúì ôèçè÷åñêè êîíòðîë.
Ïðîâåðêà íà êàìåðàòà çà áîÿäèñâàíå óñòàíîâÿâà, ÷å â òàâàíà è ïîäà ñà çàëåïåíè ñúñ ñèëèêîí ïî 18 êåðàìè÷íè ïëî÷è (îáùî 36), âúâ âúòðåøíîñòòà íà êîèòî ñà îòêðèòè 144 ïàêåòè ñ êâàäðàòíà ôîðìà ñ ïðèáëèçèòåëíî òåãëî îò 2 êã âñåêè è ñúäúðæàùè îáùî 288 êã õåðîèí.
Ïðåäïðèåòè ñà ñúâìåñòíè îïåðàòèâíî-èçäèðâàòåëíè äåéñòâèÿ ñúñ ñëóæèòåëè íà ÃÄÁÎÏ ïîä íàäçîðà íà Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà Õàñêîâî. Íà 15.04.2019 ã. êàìèîíúò ïðèñòèãà â Ïëîâäèâ ïîä êîíòðîëà íà ñëóæèòåëè íà ÃÄÁÎÏ è íà ÃÄÌÐÐ è å èçâúðøåíî îôîðìÿíå íà ñòîêàòà. Íà ñëåäâàùèÿ äåí âîäà÷úò ïîëó÷àâà èíñòðóêöèè äà òðúãíå ñ êàìèîíà êúì ñêëàä â ïëîâäèâñêî ñåëî.
Ìàëêî ñëåä ïðèñòèãàíåòî íà êàìèîíà â ñêëàäîâàòà áàçà, â ìîìåíòà íà ðàçòîâàðâàíå íà ìàøèíàòà, ñå ïðèñòúïâà êúì çàäúðæàíå íà ñúïðè÷àñòíèòå ëèöà. Àðåñòóâàí å 40-ãîäèøåí òóðñêè ãðàæäàíèí ñ èíèöèàëè Ñ. È. çà êîãîòî å óñòàíîâåíî, ÷å å âëÿçúë â Áúëãàðèÿ îò Òóðöèÿ ïðåç ÃÊÏÏ Ëåñîâî íà 12 àïðèë, ò.å. 2 äíè ïðåäè âëèçàíåòî íà èðàíñêèÿ êàìèîí ïðåç ÃÊÏÏ Êàïèòàí Àíäðååâî.
Êàòî îáâèíÿåìè ñà ïðèâëå÷åíè Ñ.Ð., íà 36 ã., èðàíñêè ãðàæäàíèí – çà ïðåñòúïëåíèå ïî ÷ë.242 àë.4 ïðåäë.1, âð.àë.2, âð. ÷ë.20 àë.2 îò ÍÊ; è Ñ.È., íà 40 ã,. òóðñêè ãðàæäàíèí – çà ïðåñòúïëåíèå ÷ë.242 àë.4 ïðåäë.1, âð.àë.2, âð. ÷ë.20 àë.4 îò ÍÊ.
Íà çàñåäàíèåòî áÿõà îò÷åòåíè è íÿêîè îò ïîñëåäíèòå ãîëåìè çàëàâÿíèÿ íà íàðêîòè÷íè âåùåñòâà, êàêòî è áå îáîáùåíî, ÷å ïðåç ìèíàëàòà ãîäèíà ïðè ñàìîñòîÿòåëíè è ñúâìåñòíè àêöèè Àãåíöèÿ „Ìèòíèöè“ è ÌÂÐ ñà çàäúðæàëè ïðåç 2018 ã. - 1020,97 êã õåðîèí, 959,25 êã ìàðèõóàíà, 14 618 êã è 685 148 òàáë. ïðåêóðñîðè, à îò íà÷àëîòî íà 2019 ã. âå÷å ñà çàäúðæàíè 342,18 êã õåðîèí, 1755,025 êã ìàðèõóàíà, íàä 217,74 êã êîêàèí, êàêòî è äðóãè íàðêîòè÷íè âåùåñòâà./ fakti.bg/