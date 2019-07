ћистериозна българка изплува в наглите схеми за милиони на скандалната фараонка –ужа »гнатова

2 юли 2019 11:23 2776 прочита







јрестувани€т в —јў лидер на OneCoin онстантин »гнатов е поискал от съда да бъде освободен под гаранци€ за 20 милиона долара

јрестувани€т в —јў лидер на OneCoin онстантин »гнатов е поискал от съда да бъде освободен под гаранци€, докато трае делото срещу него по обвинение в сговор за извършване на измама. “ова става €сно от писмо до съди€та, подадено от неговите адвокати на 17 юни и видимо в американската електронна съдебна система PACER. ѕредложението на брата на –ужа »гнатова – създателката на OneCoin, ко€то според щатските прокурори е измамна схема, е да осигури 20 млн. долара гаранци€ и да се съгласи на 24-часова въоръжена защита, за ко€то той да плаща, пише bg-voice.com. јдвокатите на »гнатов изтъкват, че той не е задържан за престъпление, включващо насилие, и изреждат други казуси, в които съдът е позволил на обвин€еми домашен арест, сред които и създател€т на най-гол€мата „ѕонци схема“ в света Ѕърни ћейдоф. ¬ подкрепа на българина с германски паспорт са приложени и 23 писма от близки – родителите на »гнатов, бременната му при€телка и нейните родители, негови партньори в бойните спортове и други. ак се стигна дотук онстантин »гнатов бе арестуван на 6 март в Ћос јнджелис на летището, когато се готвел да напусне —јў. “ой пристига на 27 февруари, като е провел редица срещи с местни лица, промотиращи OneCoin. ƒва дни след ареста му —јў официално об€в€ват, че той е обвин€ем, както и сестра му –ужа, ко€то е в неизвестност. ƒокато онстантин е обвинен само в сговор за извършване на измама, за което го гроз€т до 20 години затвор, т€ има общо пет обвинени€ още от 2017 г., за които сумарно може да лежи 85 години. —лед задържането му »гнатов е преместен в Ќю …орк, тъй като обвинени€та са повдигнати от прокуратурата на Southern District of New York, ко€то се занимава с повечето случаи на големи финансови измами. ѕонасто€щем той се намира във федерални€ арест Manhattan Metropolitan Correctional Center, като съдът първоначално през март прецени, че не подлежи на освобождаване под гаранци€, тъй като има висок риск да се укрие. “ова е малко или повече стандартна политика за чужди граждани (»гнатов е с германски паспорт). ато аргумент срещу това адвокатите на »гнатов изтъкват, че той е вл€зъл в —јў, знаейки за разследвани€та срещу OneCoin. Ўест месеца преди пристигането му за пране на пари от OneCoin е арестуван американски€т адвокат ћарк —кот, който в писмото е наречен “служител на OneCoin”. ѕри арестуването му от OneCoin отрекоха пред “ апитал” да имат взаимоотношени€ с него, а сами€т —кот, чието изслушване е насрочено за октомври, иска делото да бъде прекратено, като насто€ва, че обвинението не е показало факти, че той е знаел за евентуална криминална дейност на OneCoin. —поред защитата на »гнатов е важно да се отчете, че той не е опитал да изб€га, когато на влизане в страната са претърсени телефонът и лаптопът му, а е тръгнал да излиза от —јў седмица по-късно, когато е приключил пътуването си. Ќев€рно декларираната пред имиграционните власти цел на пътуването му се об€сн€ва също с притеснение около разследвани€та на OneCoin. ¬ъпреки че е състезател по MMA, адвокатите му пледират, че той не е обществена заплаха – н€ма криминално досие и обвинени€та не са свързани с насилие или оръжи€. ƒруг аргумент е, че в ареста той ще бъде затруднен да подготви защитата си. ¬ началото на юни на предварително изслушване »гнатов не се призна за виновен и предстои да се насрочи разглеждане на обвинени€та по същество. ќфертата на »гнатов ѕредложението към съда е онстантин »гнатов да наеме жилище в Ќю …орк, което да обитава с при€телката си ристина. “о ще бъде охран€вано денонощно от посочен от властите въоръжен екип, който ще има право да използва сила, в случай че реши да напуска имота без разрешение. “ам той ще бъде под домашен арест, като ще се допускат само одобрени посетители. Ќ€ма да се допуска контакт с другите обвин€еми по делото без присъствие на адвокати, с известни жертви или свидетели. Ќ€ма да ползва интернет и компютър, освен за да се запознава с материали по делото и да си подготв€ защитата, както и телефон. ќсвен това »гнатов се ангажира да н€ма връзки със служители на OneCoin, да предаде паспорта си, да бъде следен с електронна гривна и по-вс€ко време жилището му да може да бъде претърсвано. ъм това се добав€ и 20 млн. долара гаранци€, зад ко€то да застанат с подписите си пет финансовоотговорни лица. ќсвен това т€ ще е подплатена и с 1.5 млн. долара под формата на имоти на при€тели в —јў и 8.5 млн. долара кеш. ¬ писмото са посочени сходни казуси, където от обвин€еми са предложени аналогични или дори по-леки мерки, които съдът е приел. ¬еро€тно в близките дни прокуратурата ще изтъкне своите възражени€ и чак след това съди€та ще прецени дали да уважи искането. “ехни аргументи веро€тно биха били, че основни€т обвин€ем – –ужа »гнатова, все още не е задържана и се укрива, веро€тно в държава без споразумение за екстрадици€ със —јў. ѕри по-леки услови€ онстантин »гнатов би могъл да опита да се свърже с не€ и да продължат твърд€ната престъпна дейност, все още не всички средства от не€ са проследени и може да се направи опит те да се пренасочат и прикри€т, т€ да помогне евентуален негов опит за б€гство и т.н. ¬сички обичат онстантин ƒругата лини€ на защита на адвокатите на »гнатов е да изград€т образа му на човек, който не би се укрил от правосъдието му. «а целта са представени 23 различни писма в негова подкрепа, които го обрисуват като добър при€тел, любител на животните, защитник на различни благородни каузи, грижовен син и очакващ скоро да стане баща. — писма зад него застават майка му ¬еска (в ранните години на OneCoin т€ е собственик и управител на основните български дружества, свързани с криптовалутата) и баща му ѕламен, при€телката му ристина и нейни роднини, а също и множество сподвижници от тренировките му бойни изкуства, включително и трикратни€т световен шампион по самбо –осен ƒимитров, брат му –умен и техните родители. ѕисма от колеги от OneCoin об€снимо н€ма, като единственото свързано с криптовалутната компани€ лице е адвокатка, правеща част от вписвани€та по партидите на българските дружества. ѕисмо от –ужа »гнатова също н€ма. ќще една българска съучастничка ћеждувременно от друг документ по делото става €сно, че разследването на —јў е разглеждало и още един български съучастник. “ова личи от следствените материали, на база на които е издадена съдебната заповед за претърсване на жилищата на ћарк —кот и изземване на документи и техника от т€х. “€ не е назована по име, а като CC-3 (co-conspirator 3), но е посочена като Head of Legal and Compliance на OneCoin. — такава титла до 2017 г. се представ€ше »рина ƒилкинска. ¬ документа е посочена и фирма “Ѕи енд ≈н консулт”, през ко€то са минавали суми от OneCoin. ƒо 2017 г. ƒилкинска е управител и краен собственик на дружеството. —кот не е разкрил информаци€ за връзките на CC-3 с OneCoin на финансова компани€, наета да управл€ва създадени от него фондове, които според прокуратурата са използвани за пране на пари. ¬место това т€ е представена като изобретател на технологи€, а “Ѕи енд ≈н консулт” € е предостав€ла за ползване на свързани с OneCoin компании. «асега не е известно ƒилкинска да има повдигнати обвинени€./Blitz.bg ќще за: българка схеми дело ќще от: —ин€ лампа



«апомни «а печат





¬аши€т коментар



¬ј∆Ќќ! ѕравила за публикуване на коментар оментарите представл€ват личното мнение на техните автори. Ќикой друг, освен същите, не носи отговорност за т€хната достоверност и съдържание.

«адължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е при€тно и лесно т€хното четене. ¬ случай, че н€мате кирилица, мол€ използвайте функци€та ирилизаци€ по-долу.

оментарите тр€бва да са по темата на публикаци€та.

»зползването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и вс€какви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Ќе се допускат коментари, които пр€ко или косвено уронват престижа на Struma.com.

«абранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикаци€та и са полезни за читателите. Ќарушението, на ко€то и да е точка от горните правила ще се см€та за основание коментарът да бъде скрит. ѕри системно нарушаване на правилата достъпът на потребител€ ще бъде органичен.



оментар











¬ъведете кода от картинката