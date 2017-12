–азд€ла с парламента! ƒупнишки€т депутат »вайло онстантинов напуска Ќародното събрание! ¬ижте неговата драматична изповед

19 декември 2017 23:29 1 коментар 1211 прочита







ƒупнишки€т депутат »вайло онстантинов напуска Ќародното събрание. онстантинов об€ви мотивите си в драматична изповед и обръщение към избирателите си, при€телите си от парламента и премиера Ѕойко Ѕорисов, вижте какво каза онстантинов. ¬ началото на 2017 година, в тежък конфликт със себе си, взех едно много трудно и силно компромисно решение - да бъда част от кандидатите на √≈–Ѕ за народен представител. онфликт, защото всички, които ме познават, зна€т, че винаги съм отказвал такива номинации, поради естеството на мо€та природа и пълната ми несъвместимост с депутатската професи€. —лед една тежка предизборна битка, в ко€то се опитах да бъда максимално искрен и премерен, спечелих. —печелих благодарение на хил€дите при€тели, които подкрепиха мо€та парти€ и персонално мен, за което се преклан€м пред т€х и днес. —печелих мандат, самочувствие, но загубих мене си, времето за децата си, бизнеса си, от части дори и свободата си. —тиснах зъби до счупване, аз си знам какво ми коства това, но днес, 8 месеца след клетвата ми като депутат, мога да кажа, че изпълних мандата си предсрочно - ƒупнишка околи€ има €сни хоризонти, включително и финансово обезпечени във всеки един сектор. «а което, искам да изкажа дълбоката си и искрена благодарност както на премиера Ѕорисов, така и на министрите √оранов, Ќанков, ¬ълчев и ралев. Ѕлагодар€ също и на колегите от Ќ—, гол€ма част от които мога да нарека мои при€тели. «а тези осем месеца, в които б€х депутат, не ползвах държавно жилище, не поисках и стотинка за командировъчни, дневни, хотели, пътни и храна. Ќе използвах служебен автомобил дори за минута. Ќе гласувах нито веднъж против съвестта си. ѕри€тели от юстендилска област, –азберете ме, мол€ ¬и! ѕовече от 20 години съм предприемач, обичам тази работа! –азбирам €! »скам да печел€, да губ€, да поощр€вам, да наказвам, да хвал€, да псувам, да се събирам с при€тели, да живе€. ато депутат б€х ограничен! “ова, което правех за региона до днес, ще го прав€ и утре без депутатска карта, мраз€ да обещавам, но го прав€! ј ƒупница заслужава да има и ще направ€ всичко по силите си, за да има депутат, и то по-достоен от мен. ўе призна€ и за преломни€ момент, в който взех окончателното си решение. Ќа среща на “ранспортната комиси€, с представители на всички браншови организации в сухопътни€ транспорт, след изказвани€та на колегите от бранша, които много €сно за€виха проблем в конкретен казус, Ќ»≈, депутатите, вместо да ги чуем, ¬≈Ћ» ќƒ”ЎЌќ »ћ ƒјƒќ’ћ≈ —–ќ , в който да внесат предложени€та си! “огава не само, че го реших, но и го казах пред всички присъстващи, че се чуд€ какво прав€ на масата от страната на депутатите, не че упрекнах колегите, но в това е разликата между прагматизма и политиката... Ѕлагодар€ още веднъж и много специално на г-н Ѕорисов за подкрепата му във всички мои начинани€ и искам още веднъж да му се извин€ за упорството ми да напусна Ќародното събрание. √≈–Ѕ е моето трето дете и винаги ще е част от мен. ќставам на партийни€ си пост, както и с отличните си отношени€ с всички √≈–Ѕ≈–»!" ѕ. ѕопов ќще за: ивайло константинов депутат народно събрание напускане дупница ќще от: ѕолитика



