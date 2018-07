The Brava Balkan Fest с нови дати през септември

24 юли 2018







The Brava Balkan Fest отново събира стотици жители и гости, почитатели на добрата музика. Тази година датите са 21 и 22 септември, а мястото село Дъбрава. Хедлайнер тази година е легендата Марко Мендоса, който идва за поредно издание на рок феста. Тази година The Brava Balkan Fest включва не само бившия китарист на Whitensnake, а и български групи. Участие в поредното издание на фестивала ще вземат и Hadzi Prodane Duse от Сърбия, които са победители от петдесетото издание на най-стария рок фестивал в Европа - Gitarijda Zajecar, SaintS`N`Sinners от Турция, The Bullets от Гърция, Last Expedition, които са една от най-добрите рок групи на Македония. По традиция на фестивала в Дъбрава ще бъде дадена възможност за изява на две млади и изгряващи рок банди, с които ще стартират фестивалните вечери. За втора година ще се организира детска рок академия, тя ще бъде водена от преподаватели на Rockschool.bg. На официална пресконференция, която се проведе преди месеци, кметът на село Дъбрава Росен Георгиев категорично заяви, че ще работи в унисон с политиката на Община Благоевград за превръщането на Благоевград в Балканска фестивална столица. Организатор на музикалното събитие е "Асоциация за европейско развитие на българското село" с партньорството на Община Благоевград и Фондация Америка за България. Още за: музика фестивал легенда Още от: Общество



