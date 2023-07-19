26 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1456 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 1, 8% от пробите.



Няма починали, a 42 са излекувани.

В болници за лечение остават 107 пациенти. От тях 10 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са поставени 9 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 2; Варна - 1; Велико Търново - 1; Видин - 0; Враца - 1; Габрово - 0; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 1; Монтана - 0; Пазарджик - 2; Перник - 0; Плевен - 0; Пловдив - 2; Разград - 0; Русе - 0; Силистра - 2; Сливен - 2; Смолян - 0; София област - 0; София град - 6; Стара Загора - 1; Търговище - 0; Хасково - 2; Шумен - 0; Ямбол - 3 души.