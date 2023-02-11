



40 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2 312 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Един болен е починал, а 42-ма са излекувани.

В болници за лечение остават 188 пациенти. От тях 24 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са били поставени 131 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 1; Бургас - 7; Варна - 1; Велико Търново - 0; Видин - 0; Враца - 2; Габрово - 0; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 2; Монтана - 1; Пазарджик - 0; Перник - 0; Плевен - 1; Пловдив - 2; Разград - 1; Русе - 0; Силистра - 1; Сливен - 1; Смолян - 0; София област - 3; София град - 13; Стара Загора - 0; Търговище - 0; Хасково - 1; Шумен - 1; Ямбол - 2 души.