Като уестърн филм 46-годишен мъж от кюстендилското село Раненци обикалял с ловна пушка призори. Той внесъл смут и силно притеснил работещите в заведение в с. Гърляно, които подали сигнал до местното управление. Служителите на реда, пристигнали на местопроизшествието.
Веднага обезвредили мъжа и му взели пушката. През цялото време той се държал неадекватно и отправял заплахи към униформените служители. Оказало се, че оръжието му, е законно, но мъжът е задържан. По случая е започнато досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор.
К. Тодоров