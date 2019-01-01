

Като в Дивия Запад: Мъж броди с ловна пушка в Кюстендилско

7 октомври 2019 12:06 809 прочита







Като уестърн филм 46-годишен мъж от кюстендилското село Раненци обикалял с ловна пушка призори. Той внесъл смут и силно притеснил работещите в заведение в с. Гърляно, които подали сигнал до местното управление. Служителите на реда, пристигнали на местопроизшествието. Веднага обезвредили мъжа и му взели пушката. През цялото време той се държал неадекватно и отправял заплахи към униформените служители. Оказало се, че оръжието му, е законно, но мъжът е задържан. По случая е започнато досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор. К. Тодоров Още за: мъж пушка служители Още от: Общество



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