С близо 40% ръст на кандидатурите и студенти от шест европейски държави, програмата посреща 16 млади таланти

В началото на юли стартира шестото издание на лятната стажантска програма на Лидл България. С рекорден интерес и най-голям брой участници досега, компанията прие 16 студенти – с пет повече от първоначално предвидените. Кандидатурите тази година достигнаха 525, с което се отбелязва ръст от близо 40% спрямо предходното издание. Над 30% от кандидатите са заявили интерес към повече от един проект, а една от одобрените участнички се включва в стажа за втори път.

Сред участниците тази година са студенти от водещи университети в България, Испания, Германия, Австрия, Великобритания и Франция, а сред кандидатствалите има и учащи в Нидерландия, Швеция и Италия.

С все по-висок интерес всяка година, програмата се утвърждава сред най-желаните възможности за стаж у нас. Тази тенденция се потвърждава и от международното изследване Graduate Survey, което позиционира Lidl като най-предпочитан работодател от студентите.

За стажантската програма на Лидл България

В рамките на два месеца – от 01 юли до 30 август – всеки стажант разработва реален бизнес проект, който представя пред ръководителите в края на програмата.

Направленията, които приемат стажанти тази година, са IT Support, продажби, право и нормативно съответствие, Lidl Plus, счетоводство, контролинг, подбор, портфолио мениджмънт и др.

Сред проектите са комуникационно представяне на отделите в Lidl в отдел HR маркетинг, внедряване на изкуствен интелект в системите за обучение в отдел Развитие и ангажираност, създаване на инструмент за планиране на акционни артикули във Food акция, E-shop IT Devices в IT Support и др.

Стажът се провежда с активната подкрепа на ментори, а паралелно с практическите задачи, участниците преминават обучения за ключови професионални и личностни умения като управление на проекти, личен бранд и бизнес комуникация.

От тази година компанията включва нов модул по предприемачество в отговор на повишения интерес към темата сред поколението Z.

Най-добре представилите се стажанти имат възможност да удължат стажа с до шест месеца и да продължат своето развитие в екипа на Lidl България.