кадър: Бтв

Десетият юбилеен сезон на музикалното шоу “Гласът на България” вече има своя нов победител. Това е талантливата Надежда Ковачева, която спечели сърцата на зрителите и журито със своите ангелски изпълнения.

Надежда се бори на финала с Димитрина Германова, другата финалистка изпълни песента, която е част от живота й – „Част от твоя свят“. Това е песента от филма „Малката русалка“, който тя озвучава на български в ролята на Ариел, а за завършек на вечерта Димитрина изпя и класическото парче на ABBA – The winner takes it all ( победителят взима всичко ), но за жалост не успя да събере нужните гласове за голямата награда, пише mozache.com.

Голямата победителка Надежда Ковачева пък изпълни „Desert Rose“, като изпълнението й просълзи журито и я изстреля към голямата награда от 50 000лв. и прозвището “Гласът на България”.

Надежда беше част от отбора на Миро, която още от феноменалното си представяне на кастинга на тъмно не спря да впечатлява с ангелския си глас. Огромният талант на Надежда Ковачева завладя цяла България и съвсем заслужено младата изпълнителка от Панагюрище спечели големия финал в празничния сезон 10 на „Гласът на България“.