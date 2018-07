Криско и Графа дадоха от своята One Love в Банско

22 юли 2018 16:41 1470 прочита







Най-популярните български изпълнители на съвременна музика, рамо до рамо със своите македонски колеги, изпълниха площадното пространство в съботната вечер в Банско по време на второто издание на фестивала One Love Tour. Криско, Графа, Слаткаристика и Next се раздадоха за вярната си публика в планинския курорт и сътвориха тричасов музикален празник. Изненадата на вечерта беше музикалната изява на организатора и телевизионен продуцент Иван Арнаудов. С чувство за хумор и с любов към нейно величество музиката, той заби три парчета и обра овациите на аудиторията. Аристократът на българската музикална сцена – Графа, пък духна свещичките на тортата от сцената в Банско по случай рождения си ден, а почитателите му го поздравиха с Happy Birthday и много шум. Форматът One Love Tour се провежда за втора година, като концепцията на фестивала е прекрачването на предразсъдъци, на видимите и невидими граници на Балканите с помощта на универсалния език на любовта и разбирателството - музиката. Тази година в рамките на турнето, феновете на тв формата “Фермата” имат възможността да се срещнат с популярни лица от играта и да премерят своите сили в директен двубой. И. Калинков Още за: криско банско графа Още от: Хайлайф



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката