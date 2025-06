Великолепната джаз певица Катрин Ръсел идва за първи път в България и ще пее на Банско джаз фестивал.

Десет дни първокласен джаз ни очаква и тази година на Банско джаз фестивал от 1 до 10 август. От 10 часа, когато започва сцена Децата в джаза до полунощните джемсешъни ще можем да се насладим на музиканти от световната джаз сцена и на водещите имена в българския джаз.

Една от изненадите тази година е Ръсел. Преди да започне впечатляващата си солова кариера, тя е била беквокалистка на Steely Dan и Дейвид Бауи. Можем да я чуем като беквокал в „Rescue Me“ на Мадона. След това идват едно Грами и три номинации за престижната награда в сферата на вокалния джаз. Когато издава първия си солов албум, отзивите са превъзходни - казват, че ако има еквивалент на Дина Уошингтън в новия век, то това е Катрин Ръсел. В гласа й звучат 20-те, 30-те и 40-те години в джаза.

Катрин Ръсел е родена в Ню Йорк в изключително интересно семейство. Баща й Луис (родом от Панама) е джаз пианист и бенд лидер, работил е в Ню Орлиънс, Чикаго и Ню Йорк. В Чикаго свири заедно с Джоузеф „Кинг“ Оливър, който пък е менторът на Луис Армстронг. Майката на Катрин, Карлин Рей завършва пиано и композиция не къде да е, а в Julliard School, последвана от магистратура по пеене в Manhattan School of Music (двете най-престижни музикални образователни инстотуции в Ню Йорк). Така че джазът от най-високо качество е навсякъде около Катрин Ръсел от най-ранното й детство. „Но също и кънтри – музиката, харесвах много Патси Клайн, Ханк Уилямс, Джордж Джоунс“ – спомня си тя.

Пътешествията й като беквокалистка започват от един известен клуб в Манхатън, където среща Доналд Фейгън от Steely Dаn. След като я чува как пее, веднага я кани на турне с него, а като се събират отново с Уолтър Бекър, тя продължава да пее с тях. Катрин Ръсел става много търсена беквокалистка, през 2002 започва да работи с Дейвид Бауи.

Логично прави самостоятелна кариера като соло певица. Катрин Ръсел получава Грами през 2012 за участието си в саундтрака на поредицата на HBO “Broadwalk Empire”. Иначе първият й албум Cat излиза още през 2006, последван от Sentimental Streak и Inside This Heart of Mine, който пък стига до първа позиция в класацията на JazzWeek и Roots Music Report Radio. В годината, в която Катрин Ръсел печели Грами, излиза и нейният четвърти албум, чието заглавие я описва най-добре, а именно Strictly Romacin’. Той е определен за вокален джаз албум на годината от Френската джаз академия.

2013 е отново филмова година за Катрин Ръсел – три нейни изпълнения влизат в саундтрака на филма Kill Your Darlings. Излиза и петият й солов албум Bring it Back, който е оценен с 5/5 звезди от Downbeat Magazine. Следващото музикално приключение, в което тази неуморна певица ни повежда, се нарича Harlem on My Mind - великолепните й изпълнения на песни от Great African-American Songbook й носят нова номинация за Грами в категорията за най-добър вокален джаз албум. Следващият албум на Катрин Ръсел, Alone, отново получава номинация за Грами в същата категория (една от най-оспорваните, впрочем).

През 2019 Уинтън Марсалис кани Катрин Ръсел като вокалистка в музиката му към филма Bolden, разказващ за джаз легендата Чарлз „Бъди“ Болдън. Катрин Ръсел и пее, и играе във филма.

Следват още два солови албума – Alone Together, Send for M и Мy Ideal, който през 2024 й носи третата номинация за Грами.

Тази прекрасна Катрин Ръсел, която през 2025 е Jazz Master in Residence в Харвард, идва със своето трио за концерт на голямата сцена Банско джаз фестивал на 3 август.