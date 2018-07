Дизайнерът на луксозна мода Филип Плейн показа на кого държи и коя е на сърцето му, а това уви не е нашият модел Моника Валериева. Модният крал направи любовно признание в социалната мрежа, като поводът беше рождения ден на бившата му Морган Осман. Плейн призна пред цял свят, че винаги ще я обича и се е наслаждавал на всеки ден прекаран с нея.

Ето и какво написа дизайнерът: „Happy 30th birthday, Monchi !! Hope that all your dreams come true and that you will find what you are looking for ...... loved being with you and enjoyed every minute with you .......Miss you and will always love you.

Припомняме ви, че миналия петък Валериева сподели гореща снимка с известния дизайнер, което отключи вражда между Моника и Морган. Феновете им станаха свидетели на редица обиди, които не се понравиха на повечето.

"Той ще те изрита още днес, персоналът му ти се смее. Може да се върнеш при арабина", пише Морган и добавя: "Ти си мислиш, че си готина. Споделяш снимки, подобни на тези, които аз съм си правила с него." Моника пък отговаря: "Никой не може да ме изгони оттук. Аз мога да го направя, когато пожелая. Ти си твърде притеснена и защо точно от мен?"

Припомняме ви, че до преди няколко месеца Моника беше сгодена за катарски бизнесмен, който се оказа женен. Има ли връзка с Филип Плейн или просто е била забивката му за нощ е въпроса, който се нищи усилено от няколко дни. HotNews достигна до информацията, че всъщност зад тази неочаквана афера се крият скрити пиар стратегии.

Плейн, който има и бутик у нас в столицата, искал да засили бизнеса си, тъй като продажбите му на българска територия са изключително незадоволителни. И понеже магазина му е застрашен от затваряне, а такова нещо не би било имиджово за марката, хората му стигнали до идеята да гръмнат със скандал в родния шоубизнес.

hotnews.bg