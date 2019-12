Джена пристига в THE FACE тази вечер

5 декември 2019 18:32 3 коментара 942 прочита







Фолкпевицата Джена ще пее тази вечер за всички посетители в клуб THE FACE Благоевград. Многобрoйните и фенове още в началото на седмицата резервираха местата си, за да видят своята любима изпълнителка. Певицата е приготвила много хитове и ще се раздаде до край за своите най-верни почитатели. Очаквайте луд купон, горещи емоции и танци до зори в нощното заведение. Посетителите ще се радват на добро обслужване и приятна атмосфера в THE FACE. Входът за дами е свободен. П. Георгиева Още от: Хайлайф

3 коментара

5 декември 2019 20:10 | Грамада 1 ( 1 гласа) Оценка:гласа)

Нали беше Галена, само лъжат хората така им е с всичко....



5 декември 2019 21:01 | Емил -1 ( 1 гласа) Оценка:гласа)

Маикати лаже мухло и певците са хора разболяват се за това има друг изпалнител а не кат некои други да ги отказват тихо без да ги заменят



5 декември 2019 21:17 | Любо 1 ( 1 гласа) Оценка:гласа)

То Галена, Джена или друга все тая, един дол дренки са.







