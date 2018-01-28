Септември(Симитли) победи Беласица (Петрич) във втората си контрола в подготовката. Победното попадение за симитличани бе отбелязано от Васил Божинов, който вкара от дузпа за 0:1. Старши-треньорът Спас Стоименов реши отново да играе с всичките си футболисти. До края на първата част Септември имаха още една нереализирана възможност за гол. Вратарят Васил Христов се включи с много добро спасяване за своя отбор. През втората част симитличани можеха да покачат резултата чрез Борислав Хазуров, но той остана непроменен.
Според треньорът на Септември-Спас Стоименов, контролата е била изключително положителна за отбора.
Състав първо полувреме: Васил Христов, Евгени Тунтев, Боби Божинов, Борислав Вакадинов, Кристън Иванов, Тихомир Костурков, Лъчезар Дафков, Васил Божинов, Веско Весков, Викторио Везаров
Състав второ полувреме: Илиан Узунов, Ивайло Иванов, Йоан Петров, Анатоли Лулейски, Асен Топузов, Борислав Хазуров, Методи Илиев, Александър Ханджийски, Антонио Кирилов, Евгений Карадаков
И. Калинков