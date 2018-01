Септември (Симитли) победи Беласица (Петрич) в контрола

Септември(Симитли) победи Беласица (Петрич) във втората си контрола в подготовката. Победното попадение за симитличани бе отбелязано от Васил Божинов, който вкара от дузпа за 0:1. Старши-треньорът Спас Стоименов реши отново да играе с всичките си футболисти. До края на първата част Септември имаха още една нереализирана възможност за гол. Вратарят Васил Христов се включи с много добро спасяване за своя отбор. През втората част симитличани можеха да покачат резултата чрез Борислав Хазуров, но той остана непроменен. Според треньорът на Септември-Спас Стоименов, контролата е била изключително положителна за отбора. Състав първо полувреме: Васил Христов, Евгени Тунтев, Боби Божинов, Борислав Вакадинов, Кристън Иванов, Тихомир Костурков, Лъчезар Дафков, Васил Божинов, Веско Весков, Викторио Везаров Състав второ полувреме: Илиан Узунов, Ивайло Иванов, Йоан Петров, Анатоли Лулейски, Асен Топузов, Борислав Хазуров, Методи Илиев, Александър Ханджийски, Антонио Кирилов, Евгений Карадаков И. Калинков Още за: симитли беласица контрола мач Още от: Спорт



6 коментара

28 Януари 2018 14:01 | ПЪРВОМАЙ. 1 ( 1 гласа) Оценка:гласа)

ВАСКАТА Е ВКАРАЛ ГОЛА, И ТАТКО МУ ЕДНО ВРЕМЕ БЕШЕ ДОБЪР ФУТБОЛИСТ.



28 Януари 2018 18:48 | до Струма 0 ( 0 гласа) Оценка:гласа)

НЕ ВИ БИВА И ДА ПРЕПИСВАТЕ. ГОЛА ВКАРА ТИХОМИР КОСТУРКОВ....



