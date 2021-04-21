Повериха на петричанина Ивайло Стоянов Левски-ЦСКА-София
Ивайло Стоянов ще свири вечното дерби между Левски и ЦСКА-София в неделя, съобщиха от Съдийската комисия към БФС.На арбитъра от Петрич, ще помагат Георги Тодоров и Мирослав Иванов.
Четвърти рефер е Станимир Тренчев, а лично шефът на реферите Костадин Гергинов ще е съдийски наблюдател.
Георги Иванов от Благоевград ще свири ЦСКА 1948 - Локо (Пд), докато Георги Давидов отива на Ботев (Пд) - Лудогорец.Ето и всички съдийски наряди за XXVI кръг на Първа лига*:
23, Апр 2021 г. Петък 20:30 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Черно море
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Антон Симеонов Генов
24, Апр 2021 г. Събота 17:45 ч.
ФК Етър - ПФК Славия 1913
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
СН: Георги Генов Нарлев
24, Апр 2021 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК Берое
ГС: Георги Николов Николов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Мартин Живков Богдев
25, Апр 2021 г. Неделя 17:00 ч.
ПФК Левски - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Костадин Ангелов Гергинов
25, Апр 2021 г. Неделя 19:45 ч.
ФК Царско село 2015 - ФК Арда
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Петър Николов Джугански АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Атанас Петров Бозев
26, Апр 2021 г. Понеделник 18:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Локомотив 1926
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
СН: Стоян Христов Денев
26, Апр 2021 г. Понеделник 20:15 ч.
ПФК Ботев - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Стоян Маринов Алексиев
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