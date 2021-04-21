Ивайло Стоянов ще свири вечното дерби между Левски и ЦСКА-София в неделя, съобщиха от Съдийската комисия към БФС.На арбитъра от Петрич, ще помагат Георги Тодоров и Мирослав Иванов.

Четвърти рефер е Станимир Тренчев, а лично шефът на реферите Костадин Гергинов ще е съдийски наблюдател.

Георги Иванов от Благоевград ще свири ЦСКА 1948 - Локо (Пд), докато Георги Давидов отива на Ботев (Пд) - Лудогорец.Ето и всички съдийски наряди за XXVI кръг на Първа лига*:

23, Апр 2021 г. Петък 20:30 ч.

ПОФК Ботев Враца - ПФК Черно море

ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Антон Симеонов Генов

24, Апр 2021 г. Събота 17:45 ч.

ФК Етър - ПФК Славия 1913

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев

СН: Георги Генов Нарлев

24, Апр 2021 г. Събота 20:00 ч.

ПФК Монтана 1921 - ПФК Берое

ГС: Георги Николов Николов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Иван Стефанов Иванов

СН: Мартин Живков Богдев

25, Апр 2021 г. Неделя 17:00 ч.

ПФК Левски - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Костадин Ангелов Гергинов

25, Апр 2021 г. Неделя 19:45 ч.

ФК Царско село 2015 - ФК Арда

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Петър Николов Джугански АС2: Димитър Божидаров Стоилов

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб

СН: Атанас Петров Бозев

26, Апр 2021 г. Понеделник 18:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Локомотив 1926

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев

СН: Стоян Христов Денев

26, Апр 2021 г. Понеделник 20:15 ч.

ПФК Ботев - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Димо Стоянов Димов

СН: Стоян Маринов Алексиев

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