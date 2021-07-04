Локо Пд подписва с халф на Беласица

04 юли 2021 19:46   1 коментар   424 прочита


Локомотив Пловдив уреди поредно ново попълнение. При това млад български талант.

Това е роденият в Ловеч 20 годишен плеймейкър на Беласица Петрич Айвън Ангелов,който е подписал договор със смърфовете.
Техничарят направи много силен пролетен полусезон в Петрич и привлече вниманието на смърфовете.,пише Kotasport.com. Той изказа пробен период в Локото,игра във всички контроли до момента и законмерно получи предложение за договор. Според специалистите заради него Сашо Тунчев е отказал да привлече Иван Минчев от Берое,който бе свободен агент.

Ангелов е петият футболист на Беласица,който направи трансфер в професионалния футбол през това лято. Преди това Владимир Гогов и Стивън Кирилов подписаха с ЦСКА 1948, а Монтана привлече Аспарух Смилков и Атанас Карачоров./pirinsport.com.

 


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1 коментар
04 Юли 2021 19:53 | Жгт
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Скапаха отбора




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