Локомотив Пловдив уреди поредно ново попълнение. При това млад български талант.

Това е роденият в Ловеч 20 годишен плеймейкър на Беласица Петрич Айвън Ангелов,който е подписал договор със смърфовете.

Техничарят направи много силен пролетен полусезон в Петрич и привлече вниманието на смърфовете.,пише Kotasport.com. Той изказа пробен период в Локото,игра във всички контроли до момента и законмерно получи предложение за договор. Според специалистите заради него Сашо Тунчев е отказал да привлече Иван Минчев от Берое,който бе свободен агент.

Ангелов е петият футболист на Беласица,който направи трансфер в професионалния футбол през това лято. Преди това Владимир Гогов и Стивън Кирилов подписаха с ЦСКА 1948, а Монтана привлече Аспарух Смилков и Атанас Карачоров./pirinsport.com.