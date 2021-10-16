Кресненецът Кирил Десподов вече е най-скъпият български футболист. Това стана ясно вчера, когато авторитетният сайт Transfermarkt.de обнови статистиката си за сезон 2021/22. До момента номер 1 беше неговият сънародник Антон Недялков, който е оценен на 3,2 млн. евро.

Тройката допълва Валентин Антов, който е собственост на ЦСКА-София, но сега играе под наем в италианския Монца. Централният защитник е оценен на 2 млн. евро. Десетката допълват Кристиян Малинов и Георги Костадинов (1,5 млн. евро), Доминик Янков (1,3 млн. евро), Тодор Неделев и Сисиньо (1,2 млн. евро), Страхил Попов (1,1 млн. евро), Пламен Илиев и Божидар Краев (1 млн. евро).

Transfermakrt.de обнови и данните си за efbet Лига. До момента най-скъпият играч в родния елит беше асът на Ботев Пд Маркиньос, който бе оценен на 4 млн. евро. По необясними причини обаче стойността на бразилеца (б.а. - който дели първото място при голмайсторите в елита с Жорди Кайседо), е паднала с 500 000 евро.

В същото време тази на звездата на Лудогорец Кирил Десподов скача със същата сума и става 3,5 млн. евро, с което efbet Лига вече има двама най-скъпи играчи, а не един, както беше досега. При Десподов тенденцията към покачване е съвсем логична. Той се превърна в най-важния играч на Лудогорец, а освен това изведе националния тим с капитанската лента в последния ни двубой – победата над Северна Ирландия с 2:1.

В топ 10 освен играчи на Лудогорец има и двама от други отбори – гореспоменатият Маркиньос от Ботев Пд, както и Брадли Мазику от ЦСКА, който е десети. Иначе в целия топ 20 има още трима играчи на „червените“ - Юрген Матай, Амос Юга и Густаво Бусато. Ботев Пд има още един представител – Тодор Неделев, чиято цена се вдига до 1,2 млн. евро. Каква е ситуацията при стойността на отборите в Първа лига?

Логично Лудогорец е лидер с 37,65 млн. евро, следван също логично от ЦСКА (16,56 млн. евро) и Ботев Пд (9,95 млн. евро). Това в момента е и тройката в елита. Най-евтиният отбор е Царско село - 2,96 млн. евро. Родната Първа лига е на 27-о място в Европа по стойност на футболистите. Номер 1 е английската Висша лига с 9,7 млрд. евро, следвана от испанската Ла Лига (4,95 млрд. евро) и Серия А (4,92 млрд. евро).

ТОП 20 НА НАЙ-СКЪПИТЕ ИГРАЧИ В efbet Лига

1. Кирил ДЕСПОДОВ (Лудогорец) 3,5 млн. евро

- МАРКИНьОС (Ботев Пд) 3,5 млн. евро

3. Антон НЕДЯЛКОВ (Лудогорец) 3,2 млн. евро

4. Бърнард ТЕКПЕТЕЙ (Лудогорец) 2,3 млн. евро

- КАУЛИ (Лудогорец) 2,3 млн. евро

6. Алекс САНТАНА (Лудогорец) 2 млн. евро

7. Кристиян КАХЛИНА (Лудогорец) 1,8 млн. евро

- Пиерос СОТИРИУ (Лудогорец) 1,8 млн. евро

- Игор ПЛАСТУН (Лудогорец) 1,8 млн. евро

10. Брадли МАЗИКУ (ЦСКА) 1,5 млн. евро

- Юрген МАТАЙ (ЦСКА) 1,5 млн. евро

- Мануел Кафумана ШОУ (Лудогорец) 1,5 млн. евро

- Жосуе СА (Лудогорец) 1,5 млн. евро

- ИХИНИО Марин (Лудогорец) 1,5 млн. евро

15. Оливие ВЕРДОН (Лудогорец) 1,3 млн. евро

- Елвис МАНУ (Лудогорец) 1,3 млн. евро

- Доминик ЯНКОВ (Лудогорец) 1,3 млн. евро

- Стефан БАДЖИ (Лудогорец) 1,3 млн. евро

19. Тодор НЕДЕЛЕВ (Ботев Пд) 1,2 млн. евро

- СИСИНьО (Лудогорец) 1,2 млн. евро

- Густаво БУСАТО (ЦСКА) 1,2 млн. евро

- Клод ГОНСАЛВЕШ (Лудогорец) 1,2 млн. евро

- Амос ЮГА (ЦСКА) 1,2 млн. евро

- Жордан ИКОКО (Лудогорец) 1,2 млн. евро

Из. Pirinsport.com