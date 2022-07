Най-добрият български професионален боксьор в тежка категория Кубрат Пулев загуби от Дерек Чисора след съдийско решение битката за интернационалната титла на WBA (Световната боксова асоциация). Срещата в лондонската зала "О2 Арена" бе реванш между двамата след сблъсъка им през 2016 година. Тогава Кобрата спечели срещу британеца в Хамбург със съдийско решение и грабна европейската титла, но сега отстъпи на британеца.

Българинът излезе на ринга на песента "Притури се планина" и първоначално беше освиркан от зрителите в зала "О2 арена", но след това се чуха и аплодисменти. Британският му съперник пък бе избрал песента на Елвис Пресли "Always on my mind" за свой съпровод.

В първия рунд двамата прибегнаха до клинчове и удари в тила и в тялото, създавайки отрано работа за рефера на ринга. Чисора сякаш успяваше по-осезаемо да се възползва от прегръщанията, за да нанася удари в торса, макар и непозволени, предаде Блиц Спорт.

Британецът търсеше близката дистанция, което бе противоположно на желаното от Кобрата. Пулев нанесе две много тежки попадения, които разклатиха Чисора. В последата секунда обаче и британецът нанесе много тежък удар.

Във втория рунд Кобрата продължи да е по-активен. Чисора изглеждаше отчайващо физически, но в края се посъвзе и създаде няколко опасности. Българинът вкара и десния си крос в дейстиве на няколко пъти, като дори съдията понесе лек удар с лакът в суматохата.

Тълпата проодължаваша да скандира "О, Дерек Чисора", въпреки че любимецът ѝ не изглеждаше в добро състояние физически и в третия рунд, в който Пулев продължи да налага превъзходството си. Кобрата тръгна напред и притисна опонента си за кратко до въжетата, а после двамата се преместиха в средата на ринга и Кубрат беше по-активен с левите прави. Двамата се впуснаха в размени на единични удари със спорадичен успех, като Пулев няколко пъти подсказваше на рефера, че е нараняван неправомерно. Рундът премина в доста клинчове и нечисти удари, а накрая Пулев получи забележка за "мръсна" игра.

Чисора залагаше на десни крошета без подготовка в петия рунд, докато Пулев се стремеше повече да поддържа дистанция и респект с левия си прав. В този момент и опитите за комбинации на Кобрата не се получаваха.

И в петия рунд Чисора регистрираше най-голям успех с епизодични удари в бъбреците от клинч, а Пулев все още не се справяше да доминира с левия си прав. Кобрата не спираше да призовава рефера да се намесва, когато в клинч съперникът му нанасяше нечисти удари, но накрая той се озоваваше предупреждаван за тях. В края на рунда Кубрат беше притиснал съперника до въжетата, но времето не му стигна да довърши атаката.

Чисора вкара шестия рунд в размени на леви и десни прави в средата на ринга, като продължаваше да върви напред и да търси скъсяване на дистанцията. При всеки клинч той пласираше удари в тялото, а Пулев няколко пъти се озоваваше в ситуация да се движи назад и да задържа противника. В последните секунди българинът нанесе едно ляво кроше в тялото, но на почивката имаше подутина над лявото око.

Седмият рунд бе най-добър за британеца, който нанесе много тежки попадения и отвори сериозна аркада до окото на Кобрата. Българинът отново имаше своите реплики към съдията. За щастие гонгът се намеси в подходящ момент да прекрати екшъна и да позволи на екипа на Пулев да се погрижи за него.

Осмият рунд бе много атрактивен, особено в заключителните му 40-45 секунди. Първо Пулев нанесе страховит удар в тялото на Чисора, но след това понесе два много тежки десни кроса от британеца.

След тежка размяна на удари двамата боксьори се разклатиха взаимно в деветия рунд. Кобрата приклекна, докато Чисора залиташе. Към края на рунда нещата се поуспокоиха. Кобрата пое силни попадения на съперника.

Чисора се поумори и навеждаше главата си по-често в десетия рунд. Пулев получи нова аркада, този път над дясното око. Кръвта шурна по лицето на българина, но той не отстъпваше нито крачка назад и притисна противника си в ъгъла. Кобрата хвана най-добрата си дистанция, докато Чисора търсеше възможност да влезе в клинч. В този рунд британецът нанесе няколко много тежки удара малко преди гонга.

В началото на 11-ия предпоследен рунд Пулев получи няколко неприятни удара. Чисора направи добро дясно кроше. От там насетне Кобрата диктуваше събитията на ринга и успя да притисне противника си в ъгъла. Тенденцията преди последния рунд продължаваше – Пулев нанасяше много повече, но леки удари, а тези на Чисора бяха по-малко и по-силни.

И двамата боксьори показаха издръжливост, невероятен хъс и желание за победа в последния рунд. Чисора залягаше на въжетата и чакаше за контраатака, като при такава направи много силна серия от удари в тялото на Кобрата.

В последния си мач, който се игра през май тази година, българинът взе категорична победа срещу американеца Джери Форест. Чисора загуби последните си три мача, като не познава победата от октомври 2019 година, когато надигра друг британец - Дейвид Прайс. Чисора има седем поражения в последните си 14 срещи, а общата му статистика е 32 победи и 12 загуби.

Пулев може да се похвали с 29 победи и само 2 поражения, дошли срещу световни шампиони, в лицето на Владимир Кличко и Антъни Джошуа. Кобрата е с близо 4 килограма по-лек от съперника си, показа официалното претегляне в деня преди мача. Кобрата закова кантара на 113,4 килограма, докато теглото на Чисора е 117,1 кг.

Най-скандалният британски боксов съдия Маркъс Макдонъл ще бъде сред реферите на боя. Той е известен с честите намеси и официалните предупреждения, които дава.

Сред съдиите ще бъде българинът Йордан Езекиев. Освен него ще има още един английски съдия Стив Грей, както и арбитър от Панама.