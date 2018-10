Състезателите на таекуон- до клуб Фолкън Благоевград спечелиха седем златни, 1 сребърен и два бронзови медала на провелия се през уикенда международен турнир Моравия оупън в чешкия град Острава. В конкуренцията на още 520 състезатели от Чехия, Босна и Херцеговина, Словения, Словакия, Полша и домакините от Унгария такуондистите на Фолкън направиха успешен дебют в първото състезание за полусезона.

След лятната почивка и подготвителния лагер в Китен, това бе първа изява за българите на международен турнир. И осемте представители на благоевградския клуб се прибраха в родината с медали. В спаринга Дени Велев спечели наградата Best of the best, като победител в отворената категория, в която участват шампионите от индивидуалните категории, като играят едни срещу друг. Освен това Велев зае първо място и в своята категория до 85 кг.

Очаквано без конкуренция в своите категории бяха Антон Огорелков в кат. до 64 кг. и Любомир Бакалски в кат. до 74 кг. При девойките младша възраст Валерия Андреева е първа на спаринг в кат. до 60 кг. и трета на форма 3-4 гуп. Любомир Дракалийски е първи на спаринг при децата до 38 кг., а със злато се окичи и Христина Касева в кат. до 50 кг. Александър Михайлов остана втори на спаринг деца в кат. до 22 кг., а трети е Олег Василев при юношите младша възраст до 60 кг.

Марти Иванов