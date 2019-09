Преместиха убиеца на Кристин за лечение в София

Мартин Трифонов, обвинен за жестокото изнасилване и убийство на 7-годишната Кристин от село Сотиря е преместен за лечение в София, предаде "Дарик". 21-годишният мъж бе задържан на 16 август след преследване с полицията и бе прострелян в краката. След първоначално лечение в Сливен, днес той е преместен в затворническата болница в София. Трифонов направи пълни самопризнания, което означава, че наложената му присъда може да е максимум 30 години лишаване от свобода. Междувременно продължава подписката на жителите на село Сотиря, които искат от парламента законови промени, които да отменят съкратеното съдебно следствие при убийства и други тежки умишлени престъпления. Преди дни в селото бяха задържани и други двама мъже, които блудствали с 8-годишно момиче. След случая жителите на селото заплашват с протест пред парламента, както и че няма да пуснат децата си на училище от 15 септември, ако няма повече полиция в района. Кметът на селото Димчо Георгиев заяви, че полицейското присъствие в селото е засилено, но дали ще има първи учебен ден зависи от родителите. /dnes.bg



