!

7 2019 13:31 1708







o, oo ceoo e aee o eeec, e c ce aaa. oa e Th Sttish Sun. C a a aa o, a o oac ao, oaa, e aa a ca e „ea o oecea aa“. eeaa aaaa a ce oe c ooo a coo a 36-o o - o e oaa oa aa o ae, aa, a 11 ea. ooe a oa a: „coo a aa o oe ce acea e e o a aeae ce, oo a oa, a ce ce c ac“. a ceo ee e Co co o ce, oo e o a aa a Mrds B200 e Mrds GL, oo e oo oo , a ce ce c oa. o oa: „e ce oae ce, oo c co ao e ee eo ceca aoa a 11 ea, ce, oo e oa o e a, oo a ace a, a ce oa. ca aa oa oe a e o aee a oa aceae“. o, oo e oa e , ce e a oa a ceecoo c, oao e . oe Mrds oaa o E, oea „“. ea o - oo e a cac ec ec - e ee oce a o a oaaa a aco c ec o aoa a 33-o aee e o a e oo. aco, oo ao ae eeo, MP3 MP4, ae a aa, oao o oaa cee oec a oca a coo a 38-o o C e 2010 . oao o ee oce a oaaa a eeoa aoa e 2011 ., e o a ee eae o oc aco. o aa e ca : „oa e eo o oeo eco, oeo oee a a a e. oe e c oc, e oa e aa aaca, o oeo oa e cea ea a oe. " oo ee oce a 18 o e 2012 ., ce ao ae caoa c eo Aoo a e ecea. aaa oa a e aee a c c oa a o ooo aaa./fakti.bg :













! . , , .

, . , , -.

.

, , , .

, Struma.com.

, , . , . .