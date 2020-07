Ужасяваща трагедия в Англия почерни семейството на 27-годишната бургазлийка Катерина Костадинова. На 6 юли младата жена загина в жестока катастрофа в Съфолк в Англия и от тогава близките й са на ръба на отчаянието, съобщава "Трафик". Родителите нямат финансовата възможност - между 10 и 15 хиляди паунда, за да репатрират тялото на детето си и то да бъде погребано в Бургас. Сестрата на Катя отправя отчаян зов за помощ.

Тя разказва, че 27-годишната Катя е пътувала към работа заедно с двама свои колеги, когато върху Голфа им връхлетял бус Пежо. Всяка сутрин шофьорът я вземал и оставял на работното й място. "Сестра ми реши да замине, за да помага и на нас. От 1,6 г. е в Англия и работи като контрол на качеството във фабрика за обработка на пилешко месо в Съфолк. Семейството ни е съсипано, все още не можем да повярваме, че всичко това се случва на нас.

Нямаме възможност да си я върнем сами в Бургас, най-голямото желание на мен, майка ми и баща ми в момента е да можем да си я погребем, да положим цветя и да я изпратим, както е редно", ридае Ирина Костадинова. Сестрата на Катя обясни, че до момента застрахователната компания в Англия отказва да поеме разходите по репатрирането на сестра й, чието тяло е разпознато преди ден. Това би трябвало да се случи, тъй като Катя не е шофирала автомобила, а е била на задната седалка.

В понеделник 23-годишната сестра на Катерина ще отпътува за Англия, за да задвижи процедурата по освобождаването на тялото й от моргата в Съфолк. Нелепо загиналата Катерина Костадинова е завършила руската гимназия в Бургас, а след това и висше образование в специалност туризъм.

Тя е израснала в Бургас и тук има много приятели и хора, които страдат от загубата. Близките се обръщат с апел към всеки, който може да съдейства за връщането на трупа на Катя в Бургас, да помогне.

ЕТО КАК ДА ПОМОГНЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО НА КАТЯ - Katerina Kostadinova Repatriation and Funeral Cost Suffolk A140 crash: Female passenger, aged in 20s, dies at Stoke Ash



Blitz.bg