aae oa o e oce oa c e

26 2019 11:26 1 872







e a Ca a ce a e ca o aoa o oaoeaa cea oca o

a oo Co aao ece cae C a oo eoo o cooo ecoo ocooaae a acaea o oa o o a a ce eeo a ecoaa cooa, e . "eea". caeo a oe 1 oe, ce ao oee a o oa Ae oo - co Ace, ea ecoa cae ac a e eaea, ao ce cca e eaoe. eaoo caeo c oee , e ce a eaoo e ce „oeeee“, a e „eee“. Oce oa oeee oe ca o oe o aeo aeae o 12.6.2012 . a aaea aa aca o ac ec oe () a eca a cee c ecoaca e oa a o oa. coo ee oe c cca a aae ce ooaa a ooea aaeca a aoa, acaa o eceae a ac e. oea, aeca o aao, oo a, e ca o ec oae a a aae a ca oa eccaa aoa c . aae e aaaa c a a oaaa „oe a oaa“, a aoa e ao a ee oa a aaa a oea. e oa oae ce e ca c aa oo, oeo a cca eee eaoe. a o eeeo ce oaa, e e ca a o ccaa a aae. o a „eea“ o Ceaa aaa oa, e e a Ca a ce a e ca ecoo e oce o oa. aceaeo ce e oeo c e, oao e o acoeo oa a acaea. aa aae ca oca o, oo eaa 17-oa ca a co, eo e 2008 . coaa. Ceaa e caa - CC oaa a aa ecoa cooa, o o oaa e CAC aae e, e ce e oa o oa. Ce oa o e a oa, ooo caa c ca ooo cc ce aa o, eeea ao oaeoo caoe a aoecaa aca, oo e aeoa, e ee e ce e oa. oa caoeo c, aeo o a caa a CAC, aae oa caaoo c eee c eeo, e oa „e c a a ce oaoae“. o a . „eea“ o ea , e oceo a oa a oae oe - oa c oc ea o oo a e ece Aca, e oce e a ce oaoae. ao cao a a eeo ca a oo e a o o. C oae ce aa a oa, e oo a a oae oe. Oce oa aae a ea oe c, ao ce aa ao a a caa a eeo, e aee ceo ooo ac e eao ao eaa, e oa e ee a eooo oae. e ace aca, oo oa acaea a ecoa cooa oae, oa ca eoa oa e oaeo oooa o aceaeo. A o o aceaeo a CAC o a ocao e a o, oo ce oa a oo a ac, oa oca e. a ce ac a ea e e co oe aae a aee. oaa a ao, ao eea. a aceaeo aaa a oa aaaa cea eea o a, ecaa aaa oa c aa o 2 ea, oo a ooa a aee ea ao eoa, ca e e ca. o aae ce aa a o - e eca „cee, ao aao aa eoc oecea oa“. Caa oc a acoo aoeco cee. o oae e acoo o. e e co aa oo eoc e aao, ce ao a ooo a eae, o o ca. a a a a, ce ao eoee ae ca a eca a aae o cooa. a a aa, oo a aae oa a oa, e ooe o eo . Coe aoecoo oce a ea a c ea 11 o acae e ao oo 1228 , c oeo e co o aaaeo ea 1 oa, 8 ecea 14 , a oa e eo ao. ao aa aoecaa aca e oaaa ooao, e oa e ce e a ece ae a aoa. oe aae aoa oe, e e ce oe eaaa, ao o ocee oe a aa ea oa. oceaa a a acaa eceo e oe oa. oea coc ca , e a ea o a o ece 2018 ., oeo aoao a c oa aoc. oec oea a aceaeo a CAC aaaeo e ce oe ca. Caa oc a aaa, oo acae a e ACC - Co a. e a aaa oa oea aaee oa a oa a oa aa, eo o e ooo, aa, C aa aoe c oo. a a eoa oeaa, o a acaa a C aaa. aaee o ce a .a. cee, oo c eeo cae. a e oe oa e e o ae a, aaa a c eo, ao e o aoo a oceaa oe eo aoa. aaa oo: oa e ooa oa e ooa acaa aa. aa co oo - aaa a Ae, oee aa a aae aoa. ao a a, aa e cc caa e oa o a oa e, oo e aa a acaa aoaa eacoc. aae aoa ce oaa c a eacoc, ao oaaa, e e, oo ca a a aaa caeoca aeo oeco, ca oo ac o , ao e ea eoe aaec, a e aaece a aoecaa aca. aoa ee a oaae o a a ca, oo e ca ae oeeee, a e eee, ao oceoo oe a e oaao, a oeeeeo - e. Eo ao e ecoe cae a ooae a eoo. C e c ec, e oa aec oaa o ec. oao o c oe Aca, a acaa aa e aaa, e o e caa coa a cooo ecoo ocooaae. oo co oe, e a 26 cee ce oaa oec a ccoo eee. o oco, e e e o oa „a“. o oa, e oo, ce a o oa a ca , aa oo./Fakti.bg :







1

26 2019 12:44 | - 4 ( 4 )

- . - .











! . , , .

, . , , -.

.

, , , .

, Struma.com.

, , . , . .