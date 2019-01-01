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 Ïîíåäåëíèê, 26 ÀâãóñòÔîðóìÊëþêè
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26 àâãóñò 2019 14:28   1974 ïðî÷èòà

Ñíèìêà: Ãåîðãè Êîëåâ, ÁËÈÖ
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Ñíèìêà: Ãåîðãè Êîëåâ, ÁËÈÖ

Ðàáîòàòà ïî ñëó÷àÿ ïðîäúëæàâà ïîä ðúêîâîäñòâîòî íà Îêðúæíàòà ïðîêóðàòóðà â Ñòàðà Çàãîðà


27-ãîäèøåí å çàäúðæàí çà óáèéñòâîòî â ñåëî Ãðàíèò. Òîâà ñúîáùèõà îò ïðåñöåíòúðà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè. Ñ ïðîêóðîðñêî ïîñòàíîâëåíèå íà ìúæà å íàëîæåíà ìÿðêà çà çàäúðæàíå äî 72 ÷àñà. Ïðåç íîùòà íà 22 ñðåùó 23 àâãóñò æèòåë íà ñåëî Ãðàíèò ñèãíàëèçèðàë â ïîëèöèÿòà, ÷å å ÷óë èçñòðåëè â áëèçîñò äî äîìà ñè. Íåçàáàâíî ïðèñòèãíàëèÿò íà ìÿñòî ïîëèöåéñêè åêèï å óñòàíîâèë â ñúñåäåí èìîò ìúæ â áåçïîìîùíî ñúñòîÿíèå. Ïî òÿëîòî ìó å óñòàíîâåíà îãíåñòðåëíà ðàíà. Ïî-êúñíî ñòàíà ÿñíî, ÷å òîé å çàñòðåëÿí â ëåãëîòî, äîêàòî å ëåæàë äî ëþáîâíèöàòà ñè. Èìåòî íà óáèòèÿ å Ìèí÷î.

Ïðèñòèãíàëèòå ìåäèöè ñà êîíñòàòèðàëè ñìúðòòà íà ìëàäèÿ ìúæ. Íà ìÿñòîòî å èçâúðøåí îãëåä.

Ïî ñëó÷àÿ å îáðàçóâàíî äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî. Â ðåçóëòàò íà ïðåäïðèåòèòå îïåðàòèâíî-èçäèðâàòåëíè äåéñòâèÿ êðèìèíàëèñòèòå óñòàíîâèëè èçâúðøèòåëÿ – 27-ãîäèøåí ìúæ îò ñåëî Ãðàíèò.

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