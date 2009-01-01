Ïðîêóðàòóðàòà ùå ïðàâè äîïúëíèòåëíî ðàçñëåäâàíå çà ïðåñòúïíàòà äåéíîñò íà Äèìèòúð Æåëÿçêîâ-Ìèòüî Î÷èòå, ñëåä êàòî è Àïåëàòèâíèÿò ñïåöèàëèçèðàí íàêàçàòåëåí ñúä ðåøè äà âúðíå äåëîòî.
Ïðè÷èíà çà ðåøåíèåòî ñà ðàçìèíàâàíèÿ â ñóìèòå, êîèòî èçíóäâàíèòå îò áàíäàòà ìó ñà äàâàëè, êàêòî è ïðîöåäóðàòà ïî åêñòðàäèðàíåòî ìó îò Òóðöèÿ, êúäåòî áåøå çàëîâåí ñëåä èçäèðâàíå. Åäèí îò èçíóäâàíèòå áèçíåñìåíè íàïðèìåð äàë 16 000 ëâ. íà ãðóïàòà íà Ìèòüî Î÷èòå ñëåä òîðìîç, êîéòî ìó îêàçâàëè. Â îáâèíèòåëíèÿ àêò îáà÷å ùåòàòà çà ôèðìàòà ìó áèëà çàïèñàíà êàòî 21 460 ëâ.
Ñïîðåä ñúäà íå å ÿñíî è êàê íàñî÷âàíå íà ïèñòîëåò â ãëàâàòà, óäàð è çàêàíà êúì ñîáñòâåíè÷êà íà ïîãðåáàëíà àãåíöèÿ ïðåç ìàðò 2014 ã. ñà äîâåëè äî îùå 5 ïðåñòúïíè ïðîÿâè äî ôåâðóàðè 2017 ã. Êàêòî ñòàíà ÿñíî è íà ïúðâàòà èíñòàíöèÿ, Òóðöèÿ å åêñòðàäèðàëà Ìèòüî Î÷èòå ñ óñëîâèåòî ìîðñêèÿ ãàíãñòåð äà áúäå ñúäåí ïî 5 îáâèíåíèÿ, íî ïîñëå êúì òÿõ áÿõà äîáàâåíè îùå 4.
Âòîðàòà èíñòàíöèÿ íå å ñúãëàñíà ñ ïúðâàòà, ÷å äåëîòî òðÿáâà äà ñå äîðàçñëåäâà è çà ïåðèîäà, êîãàòî îáùèíñêèÿò ñúâåòíèê Ïåéêî ßíêîâ ñå å âêëþ÷èë â ïðåñòúïíàòà ãðóïà íà Î÷èòå. Íàñëåäíèêúò íà óáèòèÿ ïðåç 2009 ã. Äèìèòúð ßíêîâ è Ìèòüî Î÷èòå èçíóäâàëè ñúäðóæíèöèòå ìó, çà äà ñå îòêàæàò îò äÿëîâåòå ñè â îáùèòå èì ôèðìè.
Çà ðàçëèêà îò Ïåéêî ßíêîâ, êîéòî å íà ñâîáîäà è ðàáîòè êàòî îáùèíñêè ñúâåòíèê, Äèìèòúð Æåëÿçêîâ å â àðåñòà. Ðåäîâíî îáà÷å õîäè â ðàçëè÷íè áîëíèöè çà ëå÷åíèå è êîíñóëòàöèè. Â ïîñëåäíèòå äâà ìåñåöà å ïîñåùàâàë î÷åí ëåêàð, çàðàäè ïðîáëåìè ñúñ çðåíèåòî è íåâðîõèðóðã âúâ ÂÌÀ. /blitz.bg