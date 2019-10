22 2019 11:29 802







, e

aaa aaca, oo aca oe o o a ca Co, e ca ce oaa e coo ce. aoo ee e eo ooo oo a o ocaea ocoa. o ca e oaao ceceo eo, ao eaa a oceaecoo e eoea. e o e a ea. oa a eca a ca aa oea. o oaaa oa eo o cao e eao ao a e. o-co o e ocooeo, a a ocaae aa e aoea a „ao oo o ceo eca eaoeca ca”, oa oa ee. ocaaoo oe e acaeo e a acaae o ceee . Oa oaaa a oea eaa c o, e oea ee aceae. oeaa o Aaca , e ca c a a oooe. e ce oe a ca a ea. "acaeo e eo o ae a, ao e oa e oa o a aaa", aa ooe a aoaa oaa eea aoa. Ca oa e oae a cea e. e eoaaee ee ca aa ea a ea "oea aa". eo a aacae eaa e ocee ece. oeaa ca oa oa a eaoa aa ca eca acae oeee a ee eoe e. O aaa ae a eae aa, e a a coo ce eo e ce ca ooa a eaeo aaeo a eoee oea. cea o a oe, e e, oo ca acae ee, e o ooe . acaee a oa a o aca o 8 o 22 . e oo o 20 . e aa. Ooe oae ocaa oc ao ca a eoee oea a eaeeo ee. e e co ao eaa e a a oo, o ao ae o ea oo ee. o ce aa o co aa "Oa e"./Fakti.bg :













! . , , .

, . , , -.

.

, , , .

, Struma.com.

, , . , . .