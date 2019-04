В очакване на избори 2019! Мръсна компроматна война се вихри в Пиринско! Откровени лъжи, фалшиви сигнали, "претоплени манджи" - оръжието на опозицията за "отстрел" на кметове и политици от ГЕРБ

Благоевград, Петрич и Сандански се тресат от предизборни фалшификати, съшити с бели конци афери. Институциите, заринати от анонимни доноси.

Мръсна компроматна война се вихри в Пиринско в наверечието на европейските избори. Свидетели сме на ожесточен "бой по управлението" с нечисти методи и откровени лъжи. Обект на нападките в Пиринско са местните кметове, представители на управляващата партия ГЕРБ, за които биват тиражирани в медии и разпространявани във Фейсбук неистини, клюки, фалшиви новини.. До момента никой от герберските кметове не е пощаден от опозиционери на статуквото и противници на управляващата партия ГЕРБ, които не подбират средствата и методите да поведат електората "за носа", манипулирайки го чрез разпространяване на фалшиви обвинения и сигнали, с които заливат правораздавателните органи, прокуратура, полиция, та дори и премиера Бойко Борисов. В ход е стрелбата с компромати срещу кмета на Благоевград Атанас Камбитов, кметa на Петрич Димитър Бръчков, слухове и фалшификати правят опити за разклащане на стола на кмета на Сандански Кирил Котев, фалшиви слухове биват разпространявани и за останалите кметове на ГЕРБ в Пиринско. С тях се цели отстел на противника, чрез насаждане на погрешно мнение у избирателя, създаване на изкуствено напрежение, както и отклоняване на атакуваните кметове от основните им задължения, чрез въвеждането им в режим на обяснение пред проверяващи от всякакви нива. Основното оръжие на компроматната война, която се вихри в региона са така наречените "Сигнали и жалби до отговорни институции". Пускайки фалшивия сигнал, всъщност определени политически индивиди, целят да да повлияят на възгледите на хората и да предизвикат объркването им, безотговорно тиражирайки сигнала, независимо от неговия изход. Разпространяват се съмнения за афери, нарушения и престъпления от страна на кметовете и политически лица, а когато институциите се произнесат, че такива НЯМА, глашатаите мълчат, разчитайки, че са оставили трайни следи у хората с лъжата си. Гражданино, ти не си идиот, за такъв какъвто те вземат подобни политически субекти, не си глупак, за да не си даваш сметка, че основната им цел е да те "почешат" там, където те сърби, за да те яхнат в бъдещите избори и да им ПОСЛУЖИШ с гласа си.



Много преди местните избори шепа хейтъри, криещи се зад "група граждани", фалшиви имейли и имена, пускат в публичното пространство всякакви сигнали, които касаят оперативно интересните политически лица, именно представителите на управляващата партия, кметовете на ГЕРБ по места. На "светло" отново биват изваждани дежурни сигнали срещу градоначалниците, били вече обект на проверки и доказали категорично, че Нарушения по така широко разпространяваните "скандални казуси" НЯМА. Разчитайки на късата памет на избирателя, днес възродили се политически трупове и мераклии за власт нахъсано "притоплят манджата със стари сигнали", подигравайки се с институциите, с обществеността и подценявайки интелигентността на избирателя. Както се казва МАСКАРИТЕ СЕ РАЗВИХРИХА, плашат със сигнали ДО прокурори, спецпрокурори, ПОЛИЦИЯ, съд, съдилища, не от любов към електората, не от изострено чувство за справедливост, а заради ОВЪЛЧЕНАТА им битка за власт и с цел да манипулират и дезинформират обществеността. В цялата тази мръсна компроматна война се използват медийни глашатаи, в чиито професионални ангажименти не влиза проверката на информацията, те са само неми преносители на фалшивата новина от Хейтъра към обществеността, без да се интересуват от неговата истинност. За кмета на Благоевград Атанас Камбитов ожесточената компроматна война не е изненада. "Свидетели сме на разпространяване на лъжливи и манипулативни сигнали, за които отдавна вече е доказано, че са ОТКРОВЕНИ ЛЪЖИ. Въпреки всичко, нискотарифни медии в Благоевград, продължават да бълват ежедневно ГРОЗНИ ЛЪЖИ и зле скалъпени инсинуации, изпълнявайки поръчки на лица, чиито икономически и политически интереси са били засегнати. Нищо не постигат освен отвращение у хората, СМЯТАМ, ЧЕ ПОЛИТИКАТА ТРЯБВА ДА КОЛЕНИЧИ ПРЕД ИСТИНАТА И ПРАВОТО, А НЯКОИ ХОРА С ТИРАЖИРАНИТЕ КОМПРОМАТИ ПОКАЗВАТ, ЧЕ НЕ УВАЖАВАТ ПРАВОТО, А СЕ ОПИТВАТ ДА ГО ПОДЧИНЯТ НА СОБСТВЕНИТЕ СИ НИЗКИ ЦЕЛИ В ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ, и това неминуемо ще ги изпрати там, където им е мястото - ПРЕД СЪДА, за да доказват СВОЯТА ИСТИНА", казва Камбитов, по повод серията тиражирани срещу него и екипа му компромати, клевети и безпочвени измислици. "Предизборната компроматна война е в разгара си, лъжите станаха начин на правене на политика и трупане на имидж на нечий чужд гръб. В Петрич можем да се похвалим с особена активност в тази посока, ежедневно обществените поръчки са обект на лъжливи анализи и обвинения, които дори не гравитират около истинността. Дезинформация, манипулация и лъжи, това е основното оръжие в тази предизборна битка, аз обаче нямам никакви притеснения", казва кметът Димитър Бръчков, срещу когото не спират да пускат доноси до институциите, свързани с работата му. Дали имат основание, ще кажат компетентните институции, които работят по всички депозирани сигнали. "Аз за пореден път ще участвам в избори и за мен тази война не е изненада. Опитват се да водят за носа хората в града, разпространявайки лъжи и неистини по адрес на работата ми като кмет на Сандански, както и към екипа, който ръководя. Смятам обаче, че всеки средноинтелигентен човек вижда прозрачните намерения на тази компроматна война, а именно да се дискредитират успешни хора, да се заблуждават гражданите, да се манипулират хората по пътя към постигане на поставените им политически и други цели", твърди кметът на Сандански Кирил Котев. Все още Банско и Разлог са по-спокойни откъм подобна компроматна война, но кметовете Г. Икономов и Кр. Герчев са категорични, че в неколкократните им участия в избори са се нагледали на всякакви "Щуротии" от страна на политическите си противници.. Изборите наближават, войната се разгорещява, заплахите за сензационни разкрития по адрес на този или онзи управленец ни заливат ежедневно. На 26 май ще застанем пред урните, за да изберем евродепутати, изборът ще бъде генералната репетиция към предстоящите местни избори и ще бъде със сигурност катализатор на последващи политически действия. Какви, предстои да видим. П. Костадинов Още за: избори война Пиринско нападки кметове Още от: Политика



71 коментара

17 април 2019 15:53 | гто 62 ( 74 гласа) Оценка:гласа)

В-к "Струма" официоз на партия ГЕРБ ли е?



17 април 2019 15:57 | аха 39 ( 47 гласа) Оценка:гласа)

Вестника да



17 април 2019 15:59 | Томи 0 ( 22 гласа) Оценка:гласа)

Скоро и компроматната война срещу червени кметове



17 април 2019 16:08 | светльо 46 ( 52 гласа) Оценка:гласа)

от тия по крдливи кметове никога не е имало.



17 април 2019 16:11 | абе брат -31 ( 41 гласа) Оценка:гласа)

светльо на тебе кой що ти открадна



17 април 2019 16:13 | 9999 38 ( 42 гласа) Оценка:гласа)

Проверката е ВИСША ФОРМА НА КОНТРОЛ. Да се проверят всички общински съветници, някой приближени бизнесмени на местната власт както и ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ДО МОМЕНТА. ВСЕ ПАК МОЖЕ ДА ИЗКОЧИ НЯКОЕ ЗАЙЧЕ. Не ги правете вода ненапита преди да ги проверят. САМО ИМОТИТЕ НА ЧИЧО ДОНЧО СА ПОВЕЧЕ ОТ 300 ДЕКАРА НА СПАТОВО И ХОТОВО. АМИ ПРОЕКТИТИ ПО ЕВРОПРОГРАМИТЕ. АМИ АПАРТАМЕНТИТЕ НА НЯКОЙ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНАТА. АМИ Д О Х О Д И Т Е ИМ . Айде де Всички искат проверка но .....



17 април 2019 16:17 | Ървин. 30 ( 34 гласа) Оценка:гласа)

Те поГЕРБиха България и... Благоевград.



17 април 2019 16:20 | Кире 35 ( 37 гласа) Оценка:гласа)

Скоро Прокутатурата ще ви погне и вас крадливите кметове от Пиринско. Хората не са нито глухи нито сляпи. Немога да проумея за каква интелигенция говори кмета на Сандански и кой ще му повярва . Вече се започна с измамника замминистър от Сандански Манолев. До редакцията на Струма стремете се да бъдете независими защото почвате да правите лошо впечатление.



17 април 2019 16:21 | Да 43 ( 45 гласа) Оценка:гласа)

Личи си че чрез Дебелака собственик на всички медии в БГ са купили и Струма. Колко ви плащат за да подържате ГРОБ жалки платени журналистчета от провинциалното градче. Да от уважаван областен град Големия кмет на крадливите успя да го принизи до това затихващо голямо село с дребни занаяти.



17 април 2019 16:22 | старогражданин 29 ( 31 гласа) Оценка:гласа)

Чакаме отстраняване на Цветанов и цветановчетата по места. Компромати и фалшиви новини се въртят около спорни личности. Дал си основание за всякакъв преразказ на личните ти "постижения". И чакаш аплодисменти. Е, няма ги дори и когато свършиш нещо хубаво.



17 април 2019 16:22 | Селянка 47 ( 53 гласа) Оценка:гласа)

Няма сила на света, която да ме накара да гласувам за когото и било! Отвратена и омерзена съм до дъното на душата си от нашия "прекрасен" кмет - Камбитов. Родният ми град загива с всеки изминал ден, няма хора, няма достойно платена работа, въздуха е мръсен и т. н., а той си върти синджира- имам да взимам, нямам да давам. От Струма всеки ден се опитват да го изкарат чист и невинен като сълза, но не е ! Повдига ми се от мазните статийки и жалък опит за PR. Ние, благоевградчани, останали с непромити мозъци и непродали се на ГЕРБ не можем да го понасяме вече даже и на снимка. Да си заминава от където е дошъл! Съсипа хубавия ни град! Навсякъде се краде и има корупция и далавери, но хората поне имат работа и хляб, а по нашите географски ширини се забравиха властимащите. Дайте на народа препитание, пък правете каквото щете, но не, вие сте свръх алчни и нагли. Никога няма да гласувам в България, никога!



17 април 2019 16:26 | Старогражданин -28 ( 34 гласа) Оценка:гласа)

Адмирации за г-н Котев!!!



17 април 2019 16:44 | Георгиев 35 ( 37 гласа) Оценка:гласа)

PR акциите и платените хвалебствени статии от услужливи герберски медии няма да помогнат на герберастите нито през май, нито наесен.



17 април 2019 16:47 | 777 -5 ( 15 гласа) Оценка:гласа)

другите двама може и да ги изберат, но котев не!



17 април 2019 16:48 | старогражданин 15 ( 23 гласа) Оценка:гласа)

Котев си върви в комплект с Манолев. Не вярвам старите граждани на Сандански да имат нещо общо с курорта Сандански. Най-много да са им изкупили на безценица имотите в района на курорта.



17 април 2019 16:52 | Пит 25 ( 27 гласа) Оценка:гласа)

Кое бе струма. com е лъжа че кмета на Сандански си прекара минерална вода до хотела му, че унищожи парка, града, един тротоар не направил, къде що имаше дървета се отрязаха мръсотия и корупция навдякъде, да не говорим за данаците който вдигна с над 300% дадени на външна фирма за определяне това драга ми струма не е лъжа...



17 април 2019 16:56 | Petrich 24 ( 26 гласа) Оценка:гласа)

И Бръчков нема да стане кмет отново



17 април 2019 17:00 | Пиринец 22 ( 24 гласа) Оценка:гласа)

Само заради това, че убива Пирин, ние наесен знаем за кой няма да гласуваме.



17 април 2019 17:05 | До Petrich 5 ( 15 гласа) Оценка:гласа)

а крадлив вельо ки го дигаме ли пак, зер има още некое общинско место не откраднато от него и гюпката или ки чекаме да си построе зад СБА сградите и тогава?



17 април 2019 17:09 | Реалност 22 ( 22 гласа) Оценка:гласа)

За герб=гроб гласуват държавните калинки, фирмите близки до властимащите и ромите, няма как честен, нормален, работещ българин да подкрепи крадливата шайка герб.



17 април 2019 17:11 | ЦЕЦО 31 ( 31 гласа) Оценка:гласа)

ДАНО СКОРО ОТ ЕВРОПА РАЗВЪРЖАТ РЪЦЕТЕ НА РУМЪНСКАТА ПРОКУРОРКА, ТОГАВА ДОСТА ХОРА ОТ ГЕРБ ЩЕ ВЛЯЗАТ В ЗАТВОРА.



17 април 2019 17:14 | Какво значи герб 22 ( 26 гласа) Оценка:гласа)

Г-грабят от. Е-Европа. Р-рушат. Б-България.



17 април 2019 17:26 | Струмааа 34 ( 36 гласа) Оценка:гласа)

Струма, само отвращавате хората с подобни статии допълнително от герб. на мен ми идва да повърна от Камбитов като чета това.



17 април 2019 17:34 | Наско 27 ( 27 гласа) Оценка:гласа)

Дебелия, който е собственик на струма. ком, се опитва с последни издихания да лустроса западналите кметове. Колкото и да сте отвратени не се поставяйте в услуга и ГЛАСУВАЙТЕ. Този път просто мислете, а не го правете за пари, партийни интереси или за да отбиете номера. МОЛЯ ВИ! Не превръщайте децата ни в бъдещи ЕМИГРАНТИ!



17 април 2019 17:42 | До Струма 25 ( 25 гласа) Оценка:гласа)

Мръсни игри и фалшиви хора! Ето това сте вие от Струма. Гъ. лизачи на ГРОБ със средно образование. Глупав човек, най-лесно се командва.



17 април 2019 17:44 | Йордан 28 ( 28 гласа) Оценка:гласа)

Не разбирам, защо всички спорите и се ядосвате. Струма е в партньорство с Блитз. Блитз са собственост на Пеевски. Преди 10тина минути скалъпиха историята за Манолев, че е китка, а сега Струма ги последва. Единственото което Струма успяват с такива публикации е да докажат, че са и винаги ще бъдат платена медия. Естествено на тях им е през **, че са такива, важното е парата да се върти. Смешно е, честно казано да четеш такива поръчкови статии, които са ТОЛКОВА ОЧЕВИДНО платени, че ми се гади. Не забравяйте, че спонсорите Ви ще си отидат един по един, а след като си създал имидж на платена медия, доверието не може да се върне. А както виждате в коментарите, никой не коментира статията и писаното в нея, на 99% от хората им е ясно, що за глупост е.

Поздрави!



17 април 2019 17:44 | в изгнание 27 ( 27 гласа) Оценка:гласа)

За десет години количественото натрупване на управление на престъпници и некадърници доведе до качествено изменение на българите. Като натровени с Гербачок – ежедневно гадене, позиви за повръщане, постоянно разстроени и с високо кръвно.

Гледайте очите на хората по улицата. Те по-добре от всяка статистика ще ви покажат „успешното“ управление на гербавите. Защото отчаянието и безизходицата трайно се настаниха дори при средната класа, която досега се държеше.

А лечението е едно – премахване на отровата, унищожаването на замърсителя! На отровителя на народа ни. Защото ако тази гербава болест не я спрем сега, тя като вирус ще унищожи всички ни.





По времето на Котев в Сандански и джибра та Цанев с построи Хотел . Анан от кметове и съветници

Няма по-голям от Камбитов



17 април 2019 17:50 | герб=гроб 21 ( 21 гласа) Оценка:гласа)

Платен герберски трол.



17 април 2019 17:53 | в изгнание 18 ( 18 гласа) Оценка:гласа)

Моята държава не е тиня и аз нямя да газя в нея! Който иска да продължава да му мирише на гюбре в политико-обществените отношения, нека не спира да се продава за няколко сребърника и да ходи да се реди с неграмотни на една опашка, щом толкова Ви струват авторитетът и самочувствието.



Или в тази държава някой ще натисне бутона рестарт, за да навлезем в хуманни условия на живот или България ще бъде погълната от черната дупка.



Видяхте, че 30 години този модел НЕ РАБОТИ, с любезното съдействие на външни и вътрешни паразити.



17 април 2019 18:15 | Един 11 ( 11 гласа) Оценка:гласа)

Хората не са луди не сме забравили крадците в сандански Тотев - тимчев сега тимчев опитва да се върне във властта през задната врата чрез мравката стоянов но хората ПОМНЯТ



17 април 2019 18:22 | Един Друг от Далече -12 ( 26 гласа) Оценка:гласа)

Няма да коментирам ГЕРБ .Добри или лоши. Искам да попитам плюещите господа и госпожи кой според тях да дойде на власт .БСП или Марешки или Турците?? Нима те да по-добра алтернатива ?БСП не се накрадоха. Ядохме им попарата. А сега с тези двете Овци отпред, още по -лошо. Турците и Марешки няма какво да фи коментирам. Несериозно е. И сега Ви питам кой ?Герб не са цвете но са по-малкото зло. На прост народ не се обяснява. Защото гледат като телета и си знаят едмо и също. ДА СЕ ОПЛАКВАТ. Плачковци лигави. През кой и квартал да минеш в който и да е град или село, на тумби играят белот, и най -важното е кога ще заври джибрето и колко ракия ще се свари. А после плюят държавата. Майка ви проста, мързелива, некадърна



17 април 2019 18:23 | Кире 19 ( 19 гласа) Оценка:гласа)

Така ще е в България докато управляващите назначават главния Прокурор . Той трябва да се избира от Народа и да служи на Народа тогава България ще тръгне по праеилният път. Съд и присъди за всички управляващи до сега отнемане на незаконо придобитото .С отнемането на незаконо придобитите пари да се финансират нови проекти за отваряне на нови производства а не да чакаме само финансиране и бизнес проекти от чужбина. А чак тогава може Емигрантите да започнат да се завръщат.



17 април 2019 18:25 | герб=гроб 15 ( 15 гласа) Оценка:гласа)

Защо оправдават герберите с глупавото-те са по малко зло, кой да дойде и такива малоумни мисли. Който и да дойде ще епо добре от герб, от 10 години управляват и все някой друг им е виновен, нормалните българи жувеехме много по добре преди 10 години.



17 април 2019 18:27 | Благоевград 18 ( 20 гласа) Оценка:гласа)

Десет години управлява герб и България стана най бедната страна в Европа, от 8 години управлява Камбитов и Благоевград е града с най мръсния въздух и най ниските доходи в България. Цифрите не са нито сини нито червени.



17 април 2019 18:29 | Кире 10 ( 10 гласа) Оценка:гласа)

Абе що пишеш глупости за корумпираните партии в България. Те всички са еднакви и да знаеш че ГЕРБ е таен проект на БКП и ДС. Всички са боклуци



17 април 2019 18:30 | Гражданин 10 ( 10 гласа) Оценка:гласа)

Котев се оказа най- безличния и корумпиран кмет на Сандански досега. Да проверят как си снабди хотела с минерална вода и колко плати на държавата за нея.

Санданчани не сме глупави да вярваме на приказките му, че той няма нищо общо с хотела.

Такова драстично увеличение на местни данъци и такси никой кмет досега не си е позволявал. Да не се оправдава с общинските съветници, защото безличния общински съвет решават по негови предложения. Но нали трябва да има средства ра разходване за него и приближените му.

И за сведение, аз съм обикновен гражданин, без партийна принадлежност.



17 април 2019 18:36 | Тодор 17 ( 17 гласа) Оценка:гласа)

Струма, колко Ви платиха'Гробарите'. Колко завода, предприятия и цеха затвориха врати, колко души останаха без работа. Областта е най-бедната в цялата страна. Колко работни места се откриха. В Сандански парка се разпродаде, кмета и Сашко с хотелчета с минерална вода, с данъци увеличени с по 300% нито една ремонтирана улица и тротоар. И Петрич никак положението не розово от град на милионери до град на фалитите без свежи инвестиции само за 10 годишно управление на гроб и т:н



17 април 2019 18:39 | Бимбо 12 ( 12 гласа) Оценка:гласа)

След 90 та година доста партии управляваха, малко или много лъжеха народа, но герб по корупция, лъжи и кражби задминаха и комунисти и костовисти и царски юпита. Герб=гроб.



17 април 2019 18:42 | Априлски глупак 9 ( 9 гласа) Оценка:гласа)

Костадинов, по-тъпа защита не може да има. При положение, че хората в България живеят недобре, какво очаквате да говорят за управляващите. Грешката на тези, които защитавате е, че говорят и се хвалят повече отколкото реално правят. Например, свели безработицата в България примерно до 3-5%. Ами и най-несведущия човек разбира, че ако икономическите ни емигранти се върнат безработицата ще скочи главоломно. Ами корупцията реално погледното въобще не е преборена. Сега гледат големците. Ами на ниско ниво - в общините за елементарни неща се търсят разни неща. Не е нормално общинските администрации да са най-големите работодатели. Искам да кажа, че хората не усещат усилията на управляващите - и в сигурността, и в здравеопазването, и в образованието. Едно към едно знаем какво се случва в света, Европа, при съседите. Мерим се с тях, а не със себе си - този критерии да приемат управниците и ще им повярваме. Само тогава.



17 април 2019 18:46 | Кире 18 ( 18 гласа) Оценка:гласа)

С тази статия кметовете от ГЕРБ паднаха още по ниско в очите на Народа. Срам и позор те били направили нещо, безсрамници да не би да сте дали нещо от собствения си джоб крадете от данацитекоито плаща бедния народ, замазвате му очите и се правите на много отговорни .Вие господа се само забравихте, но идва Видов ден Народа ще ви го върне. Ум царува ум робува ум патки пасе.



17 април 2019 18:55 | Паола -16 ( 20 гласа) Оценка:гласа)

Камбитов трън ви е в очите,

А властта остава във мечтите,

Я, по-добре се примирете,

Раните си оближете!

Камбитов си е кмет мечта,

Кмет на всички времена.

Вие пак сте шеста глуха,

На кой не му изнася да го ….





17 април 2019 18:57 | Тодор 13 ( 13 гласа) Оценка:гласа)

Колко училища, болници бяха затворени. Повече от 50% населението жевее (същетвиво) с мизерни доходи. Колко българчета се раждат, не циганче и прочие. Колко български майки подпомагани с отглеждането на децата си. Земеделието под нулата. Института в Садово унищожен, института в Плевен (лозарство) унищожен, Реакторите в Белене разграбени, всеки един енергиен проект ни заобикаля. Канадската компания дънди колко злато изнесе? Само с полицеинщина и данъци не се гради икономика.?!?





17 април 2019 19:03 | Божидар 12 ( 16 гласа) Оценка:гласа)

И Манолев изгорен, идва края на ГЕРБЕРСКОТО робство.



17 април 2019 19:03 | Кире 12 ( 14 гласа) Оценка:гласа)

В гр Сандански Котев получи кметското място с благословията на Тотев за да си траика и краде като него



17 април 2019 19:05 | Юли 19 ( 19 гласа) Оценка:гласа)

Най големия критерий за една държава е когато работещия човек изнемогва и живее зле, това е показател, че държавата е затънала. Преди герб работещите живееха по добре.



17 април 2019 19:19 | Емигрант 16 ( 16 гласа) Оценка:гласа)

Статията за мене е пълна глупост и клони към Тоталитаризам не вярвайте на доносите а вярвайте на нас . Господа кметове не е ли това налагане на мнение. Но по интересното за мене са коментарите които хората са написали под статията което показва противоположното, и никакъв коментар от страна на кметовете. Аз мисля че кметовете въобще не им дреме какво пишат избирателите или просто не могат вече да се противопоставят на истината.



17 април 2019 19:50 | ----- 18 ( 18 гласа) Оценка:гласа)

МНОГО НИСКО СТЕ СЕ НАВЕЛИ ЕЙ СТРУМА,



17 април 2019 20:06 | Емигрант 15 ( 15 гласа) Оценка:гласа)

Така е приятелю не само са се навели но ияко са го поели



17 април 2019 20:13 | 1 16 ( 16 гласа) Оценка:гласа)

И КОЕ Е ЛЪЖА ЗА БРЪЧКОВ? СГРАДА МУЗЕЙ -НЯМА! ПОКРИВ ЗА 4 000 НАПРАВЕН ПРЕДИ ПОРЪЧКАТА ЗА 40 000! БОЛНИЦАТА -РАЗПАРЧАТОСАНА СГРАДА ! СЕГА ОСТАВА ДА НАПИШЕТЕ ЧЕ БРЪЧКОВ Е КРАСИВ!



17 април 2019 20:16 | Иво херата 15 ( 17 гласа) Оценка:гласа)

Струма-дупелизачи и подлоги на герберастите.



17 април 2019 20:18 | 2 16 ( 16 гласа) Оценка:гласа)

КОТЕВ ЛЪЖЕ БЕЗОГЛЕДНО ПО БТВ-ГОВОРИЛ БИЛ С КЛИЕНТИ НА КЪЩАТА ЗА ГОСТИ НА МАНОЛЕВ! АБЕ КАКВИ КЛИЕНТИ БЕ, СИВ МИШОК ТАКЪВ! ДВАМАТА СТЕ СЕ НАПИЛИ И ВИ СТЕ СИ ПОКАНИЛИ ГОСТЕНКИ! САМО ДЕТО ВИЕ СТЕ ПЛАТИЛИ!



17 април 2019 20:21 | nd 14 ( 14 гласа) Оценка:гласа)

Котев и Бръчков са се събрали и са съчинили този "ШЕДЬОВЪР"! БРАВО ГОСПОДА! Явно пестите от наемане на истински и грамотни ЖУРНАЛИСТИ!



17 април 2019 20:27 | Коз -13 ( 15 гласа) Оценка:гласа)

Камбитов номер1.



17 април 2019 20:28 | ty puk 12 ( 12 гласа) Оценка:гласа)

БРЪЧКОВ ЕЖЕДНЕВНИТЕ .....ТАМ КАКТО ГИ НАРИЧАШ, ДОВЕДОХА ДО 73 000 ЛВ ГЛОБА! ЗАЩО ТЕ ГЛОБЯВАТ КАТО НИЩО НЕ СИ НАПРАВИЛ! АЙ ГЛЕДАЙ СИ АНТОАНЕТКА И НЕ СЕ ЗАНИМАВАЙ С ПОЛИТИКА!



17 април 2019 20:36 | Веселин -11 ( 15 гласа) Оценка:гласа)

Какви герберисти бе? Върнете се в комунизма бе хора! Вие от всичко сте недоволни. Най добре да се наредите в управлението и да оправите всичко. Всезнайковци .....



17 април 2019 20:44 | Иво 16 ( 16 гласа) Оценка:гласа)

На черното бяло ли да кажат хората, при герб обикновените хора обедбяха, държавата е за рибата от кражби, корупция и лъжи, а какви комунисти са ти в главата само лекар може да го каже.



17 април 2019 20:56 | до Иво херата 3 ( 9 гласа) Оценка:гласа)

Хера дека да те намера..... ааааа



17 април 2019 21:11 | Иво -2 ( 4 гласа) Оценка:гласа)

Мен?



17 април 2019 21:30 | На дъното 11 ( 11 гласа) Оценка:гласа)

Захлебвате яко, а struma. com? Гьонсуратлък...



17 април 2019 21:55 | Без коментари 8 ( 8 гласа) Оценка:гласа)

Със случая "Манолев" може да тръгне разравяне на тези европейски пари, с които строят къщи, прокарват вода. Той е в комбина с кмета, направили са съдружие, за да си прокарат минерална вода. Представете си какъв вой ще има в Европа, след като се разбере, къде са отивали европейските пари



17 април 2019 21:58 | Лилчо 9 ( 9 гласа) Оценка:гласа)

Скоро румънската прокурорка ще ги подхване един по един. Да строят затвори герберите, че доста ще влязат на топло.



17 април 2019 22:08 | Бръчков и Котев 5 ( 7 гласа) Оценка:гласа)

определено усещаме любовта и доверието в коментарите.

Благодарим че гласувахте за нас и ни избрахте!

Ние лъжем и крадем добре, а вече можем и статии да пишем!

На есен пак гласувайте за НАС, а от наша страна очаквайте постоянство в горепосоченото!



17 април 2019 22:10 | Камбитов 5 ( 7 гласа) Оценка:гласа)

ааааа КОЛЕГИ НЕ МЕ ЗАБРАВЯЙТЕ И ЗА МЕН ИМА КОМЕНТАРИ !

И АЗ СЕ СПРАВЯМ НЕ ПО ЗЛЕ ОТ ВАС, САМО МАЛКО ПО ЗАВОАЛИРАНО!





17 април 2019 22:34 | Црън Тони 0 ( 2 гласа) Оценка:гласа)

От всички коментари ми стана ясно едно - само безработни, малоимотни, потни, типични деца на нереализирани комунисти, с два лева хартиени в джоба - това е останало у градо.

Арните хора ги нема. Е що да се пише по форума????

Пишете бе пръдльовци, са ви се паднало.

Иначе некои кметове нема да са пак кметове, спор нема.....



17 април 2019 22:44 | избори 5 ( 5 гласа) Оценка:гласа)

Г-да Кметове, вземете пример от ВОЖДА ЦВЕТАНОВ и си подайте оставките



17 април 2019 22:47 | Гоце 0 ( 0 гласа) Оценка:гласа)

По времето на Котев в Сандански и джибра та Цанев с построи Хотел . Анан от кметове и съветници



17 април 2019 22:54 | П 1 ( 5 гласа) Оценка:гласа)

Струма е купена от Пеевски отдавна.

НО, Камбитов и Кучката си имат бая апартаменти в града



18 април 2019 00:26 | Хейтър -1 ( 1 гласа) Оценка:гласа)

Аз се казвам злата мишкова сотира анева валерия дончава лилипутка джогова хростензия георгиева, тодорка поднаркутикова.

Много ми се ака и реших да напиша всички тези коментари, защото съм незадоволена и селска пръчка. Итаче искам камбатов да ме опъва денонощно



18 април 2019 00:35 | Златна 1 ( 1 гласа) Оценка:гласа)

Лягай си общински цирей.



18 април 2019 01:16 | Tanya 1 ( 1 гласа) Оценка:гласа)

Ако тия пак станат кметове и управляват, цяла БЪЛГАРИЯ трябва да се вдигне на протест, а не да се крие в кошарата и да си чеше езика като коментира под разни постове....







