На пленум днес БСП утвърди кметовете на областните градове и по малките общински центрове За област Благоевград кандидат -кметовете издигнати или подкрепени от БСП са:
Община Благоевград – Румен Георгиев Томов;
Община Банско – Иван Михайлов Кадев;
Община Белица – Радослав Сабинов Ревански;
Община Гоце Делчев – Владимир Кръстев Москов;
Община Гърмен – Владимир Иванов Донков;
Община Кресна – Николай Кирилов Георгиев;
Община Петрич – Любомир Митков Георгиев;
Община Разлог – Александър Огнянов Крайнов;
Община Сандански – Младен Стоименов Тимчев;
Община Сатовча – Арбен Мустафов Мименов;
Община Струмяни – Емил Димитров Илиев;
Община Хаджидимово – Людмил Аспарухов Терзиев;
П. Попов