Новините на югозападна България
Снимка: ezine.bgСелска кухня! Друсан кебап  Домашен мехлем разрушава шиповете
 Неделя, 15 СептемвриФорумКлюки
   РегистрацияЗабравена парола
ОбществоКримиХайлайфПолитикаБизнесОтблизоСиня лампаБългария и святЛюбопитноРелаксСпортСмяхОбяви

Окончателно! Ето кои кметове утвърди БСП за област Благоевград


15 септември 2019 19:22  1 коментар   6066 прочита



На пленум днес БСП утвърди кметовете на областните градове и по малките общински центрове За област Благоевград кандидат -кметовете издигнати или подкрепени от БСП са:

Община Благоевград – Румен Георгиев Томов;
Община Банско – Иван Михайлов Кадев;
Община Белица – Радослав Сабинов Ревански;
Община Гоце Делчев – Владимир Кръстев Москов;
Община Гърмен – Владимир Иванов Донков;
Община Кресна – Николай Кирилов Георгиев;
Община Петрич – Любомир Митков Георгиев;
Община Разлог – Александър Огнянов Крайнов;
Община Сандански – Младен Стоименов Тимчев;
Община Сатовча – Арбен Мустафов Мименов;
Община Струмяни – Емил Димитров Илиев;
Община Хаджидимово – Людмил Аспарухов Терзиев;

П. Попов

 Още от: Политика
Добави/гласувай в Свежо   Сподели във Фейсбук Запомни    За печат


1 коментар

15 септември 2019 20:31 | Мишо
Оценка:
3
 (
3
 гласа)

Липсва Симитли.....




Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Кирилизация
<- ползвайте ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ако нямате кирилица

Име



Коментар



Въведете кода от картинката

 



 10483
 7795
 5996
 5887
 5747
 4445
 3003
 2664
 2653
 2268
 19
 11
 9
 8
 2
 1
 1
 1
 1
 73
   
Struma.com - Новините на югозападна БългарияБлогРекламаАбонаментКонтактиОбщи условияПоезия | Powered by FlexiCMS™
Информационна агенция STRUMA.COM - първи в новините на югозападна България. STRUMA.COM е запазена марка и като независима медия няма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименования.