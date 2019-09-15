

Окончателно! Ето кои кметове утвърди БСП за област Благоевград

15 септември 2019 19:22 1 коментар 6066 прочита







На пленум днес БСП утвърди кметовете на областните градове и по малките общински центрове За област Благоевград кандидат -кметовете издигнати или подкрепени от БСП са: Община Благоевград – Румен Георгиев Томов;

Община Банско – Иван Михайлов Кадев;

Община Белица – Радослав Сабинов Ревански;

Община Гоце Делчев – Владимир Кръстев Москов;

Община Гърмен – Владимир Иванов Донков;

Община Кресна – Николай Кирилов Георгиев;

Община Петрич – Любомир Митков Георгиев;

Община Разлог – Александър Огнянов Крайнов;

Община Сандански – Младен Стоименов Тимчев;

Община Сатовча – Арбен Мустафов Мименов;

Община Струмяни – Емил Димитров Илиев;

Община Хаджидимово – Людмил Аспарухов Терзиев; П. Попов Още от: Политика

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1 коментар

15 септември 2019 20:31 | Мишо 3 ( 3 гласа) Оценка:гласа)

Липсва Симитли.....







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