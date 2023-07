Байкушев е с респектираща експертиза, един от водещите адвокати в България, оценен и в чужбина

Адвокат Методи Байкушев бе официално номиниран за кандидат-кмет на Благоевград за предстоящите местни избори през октомври. Кандидатурата му беше гласувана по време на общинското номинационно събрание на „Продължаваме Промяната“. Издигнати бяха още кандидатурите на Андрей Гюров, Владимир Табутов и Станислав Кимчев.

Те обаче си направиха отвод в полза на Байкушев и заявиха, че му гласуват пълно доверие. „Благодаря на всички съмишленици за подкрепата. Вярвам, че с натрупания извън политиката управленски опит, с общи усилия и много работа, мечтаната промяна в Благоевград е постижима.

На всички ни омръзна да слушаме как любимият ни град умира. Работим по силна управленска програма, която ще подобри живота на хората и ще даде ново развитие на града. Ще представим официално програмата ни на специално събитие през септември", каза адв. Байкушев.

Методи Байкушев е на 42 години. Роден е и живее в Благоевград, заедно със съпругата си и двамата им синове. Започва кариерата си през 2006 г. като младши адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко. “, като само след 6 години става управляващ съдружник. Под негово ръководство кантората достига екип от над 50 служители и два пъти печели приза „Кантора на годината“ на Who is Who Legal. През този период Методи Байкушев съчетава управлението с експертна адвокатската работа като ръководител на екипа по съдебно представителство и арбитраж.

Ежегодно е посочван като един от водещите български адвокати във всички международни правни справочници. През 2020 и 2022 г. е включен в списъка на най-влиятелните експерти по международен арбитраж в Централна и Източна Европа (CEE Arbitration Powerlist) на Legal500. Включен е в списъка с арбитри към Чешкия арбитражен съд и Арбитражния съд на Рига.

Бил е Генерален секретар на Националния комитет в България на Международната търговска камара (МТК) и член на комисията, която номинира арбитри по арбитражни дела пред най-големия арбитражен съд в света (Международния арбитражен съд към МТК). Бил е лектор на различни международни арбитражни форуми в Париж, Прага, Солун, Краков и София.

През 2017 и 2018 г. преподава „Бизнес право“ в Американския университет в България, а през 2008 за един семестър е хоноруван асистент по гражданско процесуално право в Югозападния университет „Неофит Рилски“. През 2010 г. обучава държавните съдебни изпълнители по проект на министерство на правосъдието. Завършил е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и е преминал през редица допълнителни обучения по арбитраж, административно право, устройство на територията, строително и данъчно право. Владее свободно английски език.

В.Василев