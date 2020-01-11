На вчерашната сесия на ОБС Благоевград бяха гласувани членовете и председатели на постоянните комисии към Общински съвет. Вчера д-р Владимир Пандев от БСП се закле и вече е председател на комисия по бюджет и финанси.

Прави впечатление, че голяма част от комисиите се оглавяват от новите попълнение в общински съвет, а ветерани в ОБС не бяха избрани за председатели. Ето съставът на ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЛАГОЕВГРАД:

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИОННО НАСЪРЧАВАНЕ И ПЛАНИРАНЕ 1. Любен Милев- Председател 2. Соня Ставрева 3. Исмет Узунов 4. Мирослав Чолев 5. Гергана Янчева 6. Христо Ковачки 7. Иван Ризов 8. Славка Гелишева 9. Красимир Роячки 10. Евгени Бибов 11. Георги Корчев

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ЕВРОПРОЕКТИ 1. Д-р Владимир Пандев- Председател 2. Бисер Стойчев 3. Любомира Хамбарджийска 4. Мехмед Вакльов 5. Калоян Хандижийски 6. Валери Манов 7. Радослав Тасков 8. Красимир Роячки 9. Валентина Шаркова

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 1. Цветозар Балабанов- Председател 2. Владимир Пандев 3. Мария Гошева 4. Павлин Янкулски 5. Теодор Велчев

КОМИСИЯ ЗА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА, ТУРИЗМА И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 1. Ясен Неделчев- Председател 2. Ивайло Червилов 3. Цветозар Балабанов 4. Кирил Ваклинов 5. Георги Иванов 6. Георги Корчев 7. Давид Петров

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ 1. Ивайло Златанов- Председател 2. Гергана Янчева 3. Мехмед Вакльов 4. Мария Гошева 5. Ясен Неделчев 6. Анна Мазурска 7. Йосиф Кочев

КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КОМУНАЛНО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ, ЕКОЛОГИЯ И ТРАНСПОРТ 1. Васил Миладинов- Председател 2. Павлин Янкулски 3. Лилия Мечева 4. Мирослав Чолев 5. Ивайло Червилов 6. Бисер Стойчев 7. Георги Иванов 8. Иван Ризов 9. Христо Ковачки 10. Владимир Таковски 11. Гергана Муртова 12. Кирил Илиев 13. Евгени Бибов

КОМИСИЯ ПО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТВО 1. Исмет Узунов- Председател 2. Мехмед Вакльов 3. Благовест Стоицов 4. Васил Миладинов 5. Валентина Шаркова

КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА 1. Любомира Хамбарджийска- Председател 2. Соня Ставрева 3. Иван Станчев 4. Мария Гошева 5. Анна Мазурска 6. Валентина Шаркова 7. Давид Петров

КОМИСИЯ ПО СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН И СЛЕДКОНЦЕСИОНЕН КОНТРОЛ 1. Валери Манов- Председател 2. Лилия Мечева 3. Калоян Ханджийски 4. Мирослав Чолев 5. Любен Милев 6. Георги Иванов 7. Иван Ризов 8. Рашко Динков 9. Славка Гелишева 10. Йосиф Кочев

КОМИСИЯ ПО ЖАЛБИ И КОНТРОЛ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И МОНИТОРИНГ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ И ВЪЗЛАГАТЕЛНИ ПОРЪЧКИ 1. Благовест Стоицов- Председател 2. Кирил Ваклинов 3. Христо Ковачки 4. Кирил Илиев 5. Албина Анева- Томова

КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СИГУРНОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 1. Иван Станчев- Председател 2. Кирил Ваклинов 3. Ивайло Златанов 4. Рашко Динков 5. Радослав Тасков ..