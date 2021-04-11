ЦИК окончателно: Ето кои са новите депутати от Пиринско в 45 -ото Народно събрание!
11 април 2021 05:19 2769 прочита
Ето кои са новите депутати в Пиринско ,които влизат в Народното събрание .
1-И МИР – БЛАГОЕВГРАД (11 МАНДАТА)
ГЕРБ- СДС
Стефан Апостолов Апостолов
Александър Иванов Мацурев
Георги Запрев Динев
Стоян Костадинов Стоев, който зае мястото на водача Росен Желязков, избрал да предсавлява София
“Има такъв народ”
Илко Стоянов Стоянов
Георги Захаринин Попов
БСП
Георги Георгиев Михайлов
Богдан Емилов Боцев
ДПС
Халил Реджепов Летифов
Елхан Мехмедов Кълков
Демократична България
Иван Йорданов Димитров -Разлог
П. Попов
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