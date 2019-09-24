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Благоевградският бизнесмен Христо Ковачки водач на една от най- многобройните листи от кандидати за общински съветници


24 септември 2019 10:05  2 коментара   2492 прочита



Благоевградския бизнесмен Христо Ковачки е начело на една от най-многобройните листи от кандидати за общински съветници към този момент. ОИК - Благоевград одобри списъка на ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ /ПП „ОСД“, ПП „ЗНС“/ от 31 имена. Собственикът на хотел „Монте Кристо“ е настоящ съветник в местния парламент.

Втора в листата е бизнес дамата Румяна Шекерлийска, следвана от Антони Томанов, Анжела Цонева, Светослав Манев, Милена Рускова, Светослав Василев, Соня Томанова, Асен Василев, Ангелина Лазарова, Илия Зашев, Георги Стоянов, Райна Стойчева, Моника Асенова, Ралица Деничина, Иво Донев, Стефка Шопова, Вангелия Тренчева, Весела Симеонова, Марийка Спасова, Яна Въгларска, Татяна Стоянова, Румяна Бельова, Диана Евтимова, Василена Янева, Борис Харизанов, Борислав Стоицов, Роза Цонева, Стефан Кадийски, Райчо Петров и Светослав Воденичарски.

Цвети Иванова

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2 коментара

24 септември 2019 11:07 | Мартин
Оценка:
8
 (
10
 гласа)

Еле мама кажа.... ужасссс


24 септември 2019 11:32 | Старогражданин
Оценка:
0
 (
2
 гласа)

А значи в тази листа на второ място е счетоводителката на кмета Камбитов. Евала, яка демокрация.




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