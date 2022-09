Различна, но не по-малко атрактивна се оказа първата вечер от тазгодишното издание на The Brava Balkan Fest. Широките поляни пред кметството в село Дъбрава събраха различни поколения, обединени от любовта към музиката. Традиционно, бали сено, вместо столове за сядане, бяха разположени на естествения природен декор.

Началото на първата фестивална вечер постави музикалният продуцент, звуков инженер и DJ D-Trax, който подгря публиката с парчета като Shake it, On my mind, Malibu и др.

След него на сцената се качиха творците от Deep Zone и DJ Диан Соло, които предложиха незабравими емоции на публиката и покачиха настроението в хладната септемврийска вечер.

Хедлайнерът на вечерта Turbo B от хитовия музикален проект Snap пък успя да върне меломаните в 90-те години на XX век, като с лекота предизвика незабравими емоции.

VII издание на The Brava Balkan Fest беше открито от Силвия Домозетска, директор на Дирекция „Култура, спорт, туризъм“ към Община Благоевград и Росен Георгиев, създател на фестивала и Председател на УС на Асоциация за европейско развитие на българското село.

The Brava Balkan Fest продължава и тази вечер. Тя ще бъде изпълнена с традиционното рок звучене, характерно за фестивала от самото у основаване.

Днес на сцената ще се качат Electric Roxy и любимата на всички благоевградска банда Black Rose. Хедлайнерите на вечерта EUROSMITH са първата европейска трибют банда на AEROSMITH, които са одобрени лично от Стивън Тайлър. В тяхно изпълнение ще прозвучат незабравимите парчета на легендарната AEROSMITH.

Началото ще бъде поставено в 18.00 часа при кметството в с. Дъбрава.