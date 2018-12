Днес, в Заседателната зала на Общински съвет- град Сандански зам.-кметът на община Сандански – Зорица Органджиева посрещна и поздрави ръководителите, представители на Македония, Полша, Литва и Румъния по проект „Ние сме еднакви, въпреки че учим по различен начин“ (We are the same, although we learn in different way), който спечели ПГ „Яне Сандански“.

Целта му е да бъдат подготвени училището, учители и ученици да разбират, приемат, общуват и включват деца с аутизъм и деца със специални образователни потребности.

Училищата-партньори на ПГ „Яне Сандански“ са от Македония, Полша, Литва и Румъния.

Това бе първа среща по този проект – 12 учители изброените страни гостуват в Сандански.

В проекта ще се включат наши 20 ученици, които през следващите 18 месеца ще гостуват на партньорите и ще обменят опит със свои връстници.