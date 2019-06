/Видео/ В навечерието на "Франкофоли"! Унищожиха красивата арт инсталация от пеперуди в центъра на Благоевград

21 юни 2019 09:40







Вандализмът в Благоевград се превърна в грозна мода и е страшен бич върху всичко красиво, направено в града. Непрекъснато се руши, всичко създадено с усилията на местното ръководство. Този път обект на посегателство станаха пеперудите, които са на площадното пространство пред МОЛ ЛАРГО. Ясно се вижда, че не метеорологичните условия са причинили смъкването на арт инсталацията, а човешка сила, която в яростния си опит да унищожи, дори е изкривила стълбовете за осветление, които са основа на съоръжението. В деня, когато Благоевград се превръща в музикалната столица на България и Европа, градът осъмна с поредното посегателство върху опита да се създаде друга култура и възпитание към младите - на красотата и изкуството. Явно усилията, които се полагат не са достатъчни, не Общината трябва да бъде възпитател, а родителите. Оставяме на вас да прецените… Цвети Иванова Още за: вандализъм условия инсталация Още от: Общество



34 коментара

21 юни 2019 10:11 | ...

Някой е бил много доволен от концерта.

На центъра пребиват хора всяка вечер и няма една патрулка да мине те струма се загрижили за украсата...



21 юни 2019 10:26 | Мая

Простотия и лошотия!!!



21 юни 2019 10:30 | Инж. Любен Симеонов

НЕ Е ЛИ ЗАСНЕТО ОТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО?

ТЕЗИ КОИТО СА ГО НАПРАВИЛИ, ДА БЪДАТ ОСЪДЕНИ НА 300 ДНИ БЕЗПЛАТЕН ОБЩОПОЛЕЗЕН ТРУД!!!!



21 юни 2019 10:36 | в изгнание

Не е важно да има в главата, важно е да е пълен джоба!

Това е девиза на днешните управляващи.

Сега помислете малко (ако ви е възможно);

• Какво усилие е нужно за да се изкриви тръба с дебелина на стената 2мм и дълга 2, 60м.

• Нормална ли е височината на така поставените (затруднявам се как да ги нарека) „пеперуди“.

При преминаване на автомобили със специален режим на движение има ли опасност да не е достатъчна въпросната височина

• Не на последно място, какво се случва с видео наблюдението





21 юни 2019 10:41 | бл

Къде е това прословуто видеонаблюдение? Някои охранява ли този град? Как може това да се случи насред центъра и никои нищо не знае Къде е и какво прави тая полиция с над 1 милярд годишен бюджет В тая така наречена държава всеки си го мести от единия крачол в другия



21 юни 2019 10:41 | Кирил

В никакъв случай не приемам вандализма и простащките постъпки, но и пеперудките са меко казано кичозни и грозни. А не ви ли идва наум, че това може да е начинът на някой да покаже недоволство от кмета, Шопова и т. н.? Те и без това от друго не разбират. Каквото повикало, такова се обадило. А може да си е и чиста вандалска/пиянска/просташка постъпка и трябва да има наказани и последствия.



21 юни 2019 10:59 | Никола

Чесънчо е събирателен образ на всички герберски тролчета, лесно разпознаваеми са - докарани от села и паланки, назначени на държавни местенца, живеещи в крайните квартали, нечистоплътни и миришещи на чесън и урда, наперени и надути, но простовати хорица.



21 юни 2019 11:19 | !

На всеки що годе интелигентен човек му е пределно ясно че изкривяването на металния стълб може да стане само след удар с автомобил Пита се- никои нищо ли не е видял или цялата история трябва да се прикрие заради някое наше момче



21 юни 2019 11:47 | Бони

Хем не знаете, хем пишете глупости! Не е вандализъм, а трошка на Биострой свърши тази работа! Питайте охранителите на околните заведения, видяли са! Ако се наложи да мине "пожарната"!? Как ще стане през чадърите!?



21 юни 2019 12:19 | браво

Най-после добра новина ! То бива кич ! То бива селяния!

Пеперуди от чорапогащи на едро от китайски мол. Отварителни бяха и не се връзват с нищо .Само дано не ги накачулят пак!



21 юни 2019 12:36 | Пеперуд

Пеперудки и воали, като по ръчен труд в детската градина, за 50 000 лв. Това не е само кич, а грабеж на народна пара!



21 юни 2019 12:46 | мислещ

Трябва да се поразмислят управляващите и пишещите! Българина казва "На гол тумбак, чифте пищови", или "Пир по време на чума"



21 юни 2019 12:50 | 123

Направено благодарение от данъците на гражданите, а не от общината.



21 юни 2019 12:53 | ОП

Напълно подкрепям! Време беше този кич да се махне! Толкова евтин и провинциален изглежда града и с воалите и пеперудите! Управляващите показаха колко са им възможностите и тези чадъри писнаха! Само се тупат в гърдите ама нищо не става и си се хвалят по форумите!



21 юни 2019 13:17 | Шопова

Поздравления на този, който се е сетил да свали тези хартиени изрезки!

Браво, браво!

Определено човекът е имал арт мислене.



21 юни 2019 13:21 | DSTV ми е Discovery

Понеже гледам, че има много недоволни от декорацията, затова предлагам догодина вместо пеперуди и чадъри, да се закачат салфетки с логото на The Face и Бакалов. Само с чалга и бюреци ще постигнем прогрес и европейска визия !!



21 юни 2019 13:27 | Знаещ

Кич и простотия! Тази Шопова е като свинаря Ивайло, който е станал цар! Няма естетика, няма култура-само силикон и чалга! Жалка бутафория без никакви стойности!



21 юни 2019 13:33 | Яни

EEEE, на някой все нещо му пречи. Нищо не заслужаваме



21 юни 2019 13:45 | Теменужка

DSTV ми е Discovery написа:

Оценка: -2

(6

гласа)



Понеже гледам, че има много недоволни от декорацията, затова предлагам догодина вместо пеперуди и чадъри, да се закачат салфетки с логото на The Face и Бакалов. Само с чалга и бюреци ще постигнем прогрес и европейска визия !!

Вярно е, че красотата е в очите на онзи, който гледа, но не мислите ли, че щом хората масово не харесват кичозните пепруди, грозния тензух, стиропорените яйца и зайци по Великден и други подобни "украси" има нещо гнило в Дания? Обиколила съм цяла Европа, но не съм видяла подобни "красоти". И недейте слага под общ знаменател всички, които не харесват "културата" на г-жа Шопова и да ни пращате насам - натам. Нито ходя в The Face, нито се храня с изделията на Бакалов.

Вярно е, че красотата е в очите на онзи, който гледа, но не мислите ли, че щом хората масово не харесват кичозните пепруди, грозния тензух, стиропорените яйца и зайци по Великден и други подобни "украси" има нещо гнило в Дания? Обиколила съм цяла Европа, но не съм видяла подобни "красоти". И недейте слага под общ знаменател всички, които не харесват "културата" на г-жа Шопова и да ни пращате насам - натам. Нито ходя в The Face, нито се храня с изделията на Бакалов.



21 юни 2019 14:09 | Никола

Добър ден, има ли чесънчета?



21 юни 2019 14:22 | Никола

Ще има ли места за ромските каруци, верните гласоподаватели на герберите?



21 юни 2019 14:27 | ...

Простотия до шия... но не от “вандалите”, които не са виновни за това събитие, а от общината и техната лижеща медия..

За да се изкриви стълба, няма как сам човек да дръпне телта на тея пеперудки... явно е станало с някой автомобил, я на биострой, я на нашето момче кенеди.

Следващото - ами такава цигания и простотия, която лизачите се опитват да оприличат на арт изкуство, няма никъде... даже и в ци. га. нските квартали.





21 юни 2019 14:42 | Браво

БРАВО НА ТОЗИ, КОЙТО СЕ Е СЕТИЛ ДА ПОСЕГНЕ НА ГРОЗНИТЕ ПЕПЕРУДИ ЗА 7000ЛВ! НАЛИ ШОПОВА БЕ ГИ ПЛАТИЛА 900ЛВ. ОТ ДЖЖБА СИ, ЧЕ ТРОГНАЛО Я БЕ НЯКАКВО ХЛАПЕ? СТРУМА, ВЪРНЕТЕ ЛЪЖЛИВОТО ИВТЕРВЮ НА ШОПОВА ПРЕДИ ЦВЕТНИЦА



21 юни 2019 14:45 | Никола

Струма са подлоги на герб и кмета.



21 юни 2019 14:47 | Никола

Днес е празник за чесънчетата, тръгват за родните си села и паланки.



21 юни 2019 14:49 | вън,вън,вън

Шопова, пеперудо волна! Събирай си избелелите и паднали пеперуди и марш в София, в долината на силиконките!!!!!



21 юни 2019 14:52 | шашка

ти нселянко си за вън



21 юни 2019 14:54 | Ха,ха

Да ще дойда с теб в публичния дом Тина...



21 юни 2019 15:02 | Никола

Има ли чесънчета?



21 юни 2019 17:24 | знаещ

Този фестивал ни струва 500 000 лв, от нашите съдрани от партия Г Р О Б джобове. Ако някой не вярва да погледне финансовия план за"културните" мероприятия на общината. ТОВА Е ГОЛЯМАТА КРАЖБА-Благоевград.



21 юни 2019 17:50 | Сукси

Те поГЕРБиха България и... Благоевград.



21 юни 2019 18:39 | Чавдар

Никола само за майка ти има място. Викни я на концерта. Микрофони има да попее. Прав е DSTV. На вас селяци като Никола само салфетки, буркани и консерви трябва да се закичат. Да се чуствате като комунисти. Селяци от село. Пф. Един да не остане. Това трябва да се изкорени племе.



21 юни 2019 18:42 | Чавдар

"Знаещ" аз и още 30 000 души искаме и сме съгласни да се дадат. Ти кой си че ще казваш за какво да се харчат? С Никола за ръка и в Струма. С главата надолу.



21 юни 2019 19:09 | xeno

там няма ли камери? нали едни пари се даваха именно за таков наблюдение?







