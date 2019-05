/Видео/ Сълзи, окъпаха пътя от съдебната палата до полицията! Благоевград застана зад 5-имата полицаи, осъдени за смъртта на Ангел Димитров - Чората и заяви: Българските полицаи не са убийци

7 май 2019 20:02







Момчета с чисти души лежат невинни в затвора! Докога ще търпим тази несправедливост, част от воплите на присъстващите на днешния протест в защита на осъдените

Протест под мотото "Българските полицаи не са убийци", в защита на 5-имата благоевгадски полицаи, осъдени за смъртта на Ангел Димитров - Чората се състоя пред съдебната палата в Благоевград. днес. Началото бе в 17.30 Стотици граждани, близки, колеги на полицаите и общественици се събраха в подкрепа на Борис Механджийски, Янко Граховски, Георги Калинков, Мирослав Писов и Иво Иванов. Бившите служители на РЗБОП бяха осъдени на по 7 години затвор за смъртта на криминално проявения Ангел Димитров - Чората, издъхнал преди 14 години по време на полицейска акция "Респект". Изненадващо за всички, точно преди празниците, полицаите бяха вкарани в в затвора в Бобовдол, принудени буквално за минути да се разделят с близките си. Шокът бе голям за полицаите, техните майки, бащи, съпруги и деца. Потресен бе и областният център, никой не очакваше, че след години съдебна сага и прекратяване на делото срещу тях, то отново ще бъде възобновено и ще завърши със скоростна присъда на извънредно заседание на ВКС. Час след постановяване на присъдата един по един участниците в злополучната акция бяха натикани зад решетките. Всичко това стана в края на работния ден в петък преди около 2 седмици.. Днес, на протеста, гледката бе покъртителна. Сълзи в очите на близките на полицаите, ококорени и уплашени очички на децата им, издигнали плакати с надписи: "Полицаите не са убийци" Мафията на Чората на свобода -, чисти полицаи зад решетките", "Борис Механджийски с чиста душа и достойнство". Стотици граждани се присъединиха към протеста и чуха воплите на близките на полицаите, които все още не могат да излязат от шока, но вярват, че справедливост ще има и те ще бъдат освободени. Изключително трогателен бе бащата на Иво Иванов, емблематичният бивш полицай, директор на КАТ Благоевград, Ванчо Спасов. С треперещ глас той говори пред журналисти. Един баща едва скриваше сълзите си, говорейки за сина си. " Дано го пуснат за абитуриентската на детето му, ние ще се помолим, пък ако не...., сълзите задавиха Спасов и той не успя да продължи. Тежка гледка и жестока болка.... "Всичко е един голям сценарии", продължава Ванчо Спасов. По думите му една държава трябва да защитава своите служители, а не невинни да са в затвора. От трибуната бащата на Боби Механджийски призова за справедливост и благодари на всички, които са с момчетата в този тежък за тях момент. Близките на полицаите и стотиците благоевградчани, дошли днес, за да ги подкрепят, са абсолютно убедени в тяхната невинност. и настояват за преразглеждане на тежката присъда,.. По време на протеста вървеше подписка именно с това искане. Само за минути стотици граждани се подписаха в подкрепа на полицаите и искането делото да бъде върнато за преразглеждане. Протестът продължи повече от час и към протестиращите непрекъснато се присъединяваха нови и нови хора. Припомняме, че бившите служители на РЗБОП излязоха с трогателно обръщение към обществеността и от затвора. Те призоваха за справедливост. Българските полицаи Мирослав Писов, Борис Механджийски, Янко Граховски, Георги Калинков и Иво Иванов влязоха в затвора, за да платят за един нелеп инцидент, станал по време на изпълнение на служебния им дълг. Една смърт, за която бяха обвинени в убийство. Случилото се с тях в последните дни разстрои и служителите на реда и хилядите български полицаи, посветили живота си, собствения и този на семействата си, за да служат на България, на държавата.. Затова и днешният призив бе -държавата да се намеси и излезе с решение по този казус. Справедлива ли е присъдата на момчетата?! Убийци ли са българските полицаи?!, това бяха въпросите днес. Близките на осъдените търсят справедливост, търсят президент, който единствен може да помилва обвинените за смъртта на Чората! Ще има ли изход от тази шокираща ситуация, времето ще покаже! А дотогава.. Благоевград показа и ще показва, че подкрепя полицаите- Борис Механджийски, Янко Граховски, Мирослав Писов, Георги Калинков и Иво Иванов, убеден в невинността им.

П. Валентинов



32 коментара

7 май 2019 20:20

Да се освободят незабавно и да се обявят за почетни граждани на Благоевград!



7 май 2019 20:33

Победа победа победа. Това са национални герой



7 май 2019 20:41

Мотивите към решението са достъпни за всички. Четете.



7 май 2019 20:42

Калинката и Писов са си за там, за останалите жалко че не си казаха всичко и да избегнат тези мъчителни години



7 май 2019 20:44

Къде е в момента президента да помилва тези Национални Герои, и да даде малко самочувствие на българският полицай. Момчета с Вас сме, знам че сте силни, въпрос на време е. Не вярвайте само на хора от герб.



7 май 2019 20:58

ГЕРБ си ги осъди . В навечерието на евроизборите, нали им търсят осъдителни присъди, дадоха, гласувайте отново за тях



7 май 2019 20:59

Нека си полежат, за там са си калинката и писов, а другите като мълчаха толко години нека и те да лежат



7 май 2019 21:17 | lubima

abe apitete li na angel roditelite kak se 4ustvat

are basta ska4aha mu na glavata utepaha go sega da si nosqt naklazanieto

smar za 4engetata





7 май 2019 21:19 | Захари

Точно тези работиха против президента в името на победата на герб и Света Цецка. Няма го Цв Цв, който много години им обещаваше протекция и закрила ако те около избори работят за герб, Боко ги даде курбан след унищижителните доклади от Брюксел за най корумпираната съдебна власт в Европа. Целия град знае двамата виновни, но и другите имат вина щом 14 години не казаха истината.



7 май 2019 21:20

Защо не попитахте някой от протестиращите бил ли е на акцията, чел ли е делото с доказателствата и как разбра тогава, че полицаите са невинни?



7 май 2019 21:21 | Виктор Николаев

И как по точно целия град е в защита на убийците, след като на протеста имаше 250 човека,? То наистина Благоевград е обезлюден, хората емигрират, но това не мнението на хората в града.



7 май 2019 21:23 | Виктор Николаев

В следващите дни ако близките на чората направят митинг или протест може да има доста повече хора, стига манипулирайте.



7 май 2019 21:25 | lubima

kakvo pomilvane be tva s ubiiiciiiii

da umirat tam vatre v bobov dol i me mqstoto







7 май 2019 21:27 | Бог помага на истината

Били добри момчета..., добри са обаче някои от тях, които страдат заради другите двама, които са го пребили. Няма такава процедура за отмяна на решение с подписка, делото може да се преразгледа само при нови обстоятелства, т. е. Боби и Иво да заявят какво се е случило, кои са го били и те къде са били и всеки да си получи заслуженото, а не всички да страдат заради двама и да поддържат губеща лъжлива версия



7 май 2019 21:31 | Йордан

Господарите на Борисов от Брюксел го натискат за осъдителни присъди, сега жертва полицаите, арестува Баневи, Арабаджиеви, Мибьо Стайков, скоро ще жертва и високопоставени герберасти, само и само да се опита да си спаси кожата.



7 май 2019 21:34 | Щерев

Писов и Калинката са го били и убили, Янко го е държал, а Боби и Иво са били в страни-това се знае от всички запознати с този случай. Писов и Калинката натискаха хората, купуваха гласове за герб, сега точно те ги наредиха, точно тези двамата заслужават дори по голяма присъда.



7 май 2019 21:38 | Калоян

Хората на Цветан Цветанов в Югозапада тепърва ще страдат, започна се с полицаите и Манолев, на ред са Савеклиева, Камбитов, кучката, Котев.



7 май 2019 21:41 | Треньорът

Време е за справедливост тези на заплатаджи катаджии требва редовно да бъдат изнасилвани от мангалите в ареста защото те убиха циганин от ДПС. А кой уби Росен бъндита и кюоравият тази групичка за мокри поръчки наречена полиция не ми ги хвалете. На гилотината там им е мястото.



7 май 2019 21:53 | джумая

Абе смешници, какво помилване на убийците на 10 дни служба в затвора. И ти бе Ванчо Спасов, като си толкова голям и емблематичен полицай, защо не каза на сина ти, че полицай не може да прикрива престъпления, дори и на негови колеги, Ти Ванчо също знаеш истината, че Писов и Калинката са извършителите, но си траеш. Да пуснели сина ти за абитуриентската на сина муа знаеш ли, че на Ангел Чората сина му също е абитуриент и той на кого да се моли баща му да присъства на тържеството му. Ванчо, Писов направи сина ти престъпник и го вкара в затвора. Защо не помолиш Писов да си признае вината и всичко ще си дойде на мястото. Това е единственото решение, само Писов може да оневини сина ти. Казвам ти го от юридическа гледна точка, защото казваш, че нищо не разбираш. СЕГА РАЗБРА ЛИ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ПРЕСТАНЕТЕ ДА ВЯРВАТЕ НА ИЗМИСЛИЦИТЕ НА ПИСОВ, ЗАЩОТО ЧРЕЗ СИНА ТИ МУ ПАЗИТЕ ГЪЗА, А ТОЗИ НЕ ЗАСЛУЖАВА ТОВА. ХАЙДЕ ТИЧАЙ СЕГА ДО БОБОВ ДОЛ,



7 май 2019 21:53 | Кондьо

Не са виновни щот са ви роднини, знаем наше полицай след 90те години как биеха и никога нищо не им се правеше, а сега ако са мъже да на ревът, а да ядат ушаф у Бобов дол и да си правят спарнги с циганите от Петрич и Кюстендил



7 май 2019 22:06 | присъствувал отстрани

Ума ми не побира това, което чух и видях. Добре, ами ако близки и приятели на всички убийци от затворите поискат помилването им, тогава значи улицата ще решава кой крив и кой прав. Ванчо Спасов какви песни щеше да пее ако бяха убили сина му и сега внук му беше абитуриент. Правилно ти казва горния пищеш, че трябва първо да си убедиш сина да каже истината и после да търсиш съчувствие от другите.



7 май 2019 22:22 | Чингис хан

абе какви херувими са калинката и писов бее, айде по трезво и реално-да си лежат за изцапаните ръчичкии съвест, злодеи....



7 май 2019 22:29 | Някой

Там им е мястото и още има за Бобов дол, това е мафия не е полиция като са полицаи не значи че трябва да бият и убиват хора а трябва да спазват човешките права прочетете докладите по делото и ще видите въз основа на какво са осъдени. Според мен са малко 7години трябва по 27години за да си имат поука и другите в системата на МВР че всеки човек има права и те не трябва да бъдат нарушавани.



7 май 2019 23:33 | хахаха

От всички коментирали един няма който да си е написал името.



7 май 2019 23:34 | Мунчо

Само ти, нали?



7 май 2019 23:46 | Небит

Е как да има име тук си пишат едни и същи. Нема толкова имена за тях .едно и също мелят- криминален контингент и комунисти . Чудят се как да ги скарат тия момчета ама нема да стане Па нека си пишат



8 май 2019 00:08 | Георги Янакиев

Тук повечето коментари са реални, на тези, които не им изнася истината им се привиждат и сънуват комунисти и престъпници.



8 май 2019 00:28 | Кондьо

Много сте смешни като триете коментарите, идете с тях в Бобов дол да играете Не се сърди човече там ще взимате интервю от парафиновите мангали



8 май 2019 00:39 | Биляна

Абе вие адекватни ли сте?

С какво са виновни петимата полицаи, че така наречения Чората се е занимавал с разпространение на наркотици, принудително принуждаване на млади момичета да проституират до продаване на съдии и полицаи.

В Америка наскоро полицай застреля дрогиран млад българин за оказване на яростна съпротива при опит да бъде арестуван и след установяване на фактите, полицаят не само, че не отиде на съд, но беше възстановен на работа. При нас момчетата вместо да ги наградат, че са отървали града от един нагъл наркодилър, наркоман и сутеньор, 14 години ги влачат по съдилищата и накрая ги тикват в затвора. Каква е тази съдебна справедливост!?



8 май 2019 00:40 | Б.б

Какъв е тоя протест бе питат ги и те незнаят за какво са там незнаят да говорят и стига ги защитавай те полицайте най корумпираната институция и да не говорим за тези които минаха през прехода .....



8 май 2019 00:44 | Небит

Мама СТРАЯНЕВА, МЛЪК



8 май 2019 00:49 | Биляна

Добре щом искате мога да спра да ги защитавам и да започна да се занимавам с разпространение на наркотици и какви ли не други неща .

Как ви звучи? И после да обвиня друг за делата ми и да взема да се самоубия, че така е по-лесно.

И също така като гледам не сте много в час, този протест е за защита на петима невинни полицаи, които са си вършили работата!







