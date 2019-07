/Видео/ Struma.com представя: Талантите на Благоевград! 14-годишната ангелогласна красавица Софи Стоила и пътят ѝ от пластмасовия детски микрофон до голямата сцена!

Ученичката в НХГ "Св. Св. Кирил и Методии" преследва мечтата си, да пее на голямата сцена, обожава Адел, чийто парчета изпълнява с удоволствие. Когато Софи запее, публиката притихва, за да избухне в екстаз и бурни аплодисменти след края на изпълнението ѝ

14-годишната Софи Стоила е ученика в музикалната паралелка на Националната хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" в Благоевград. Фамилията й идва от тази на баща й грък, а името София е дала нейната майка, Зоя. "Музиката е в мен, тя е животът ми", казва преждевременно порасналата Софи, която всяка свободна минути посвещава на пеенето, акомпанира си с пианото и ежеминутно оглася къщата си с ангелския си глас. "За да успееш, не трябва само да имаш талант, трябва и много работа а аз искам да се посветя на музиката, затова работя без умора. Изключително съм благодарна на вокалния си педагог Христина Палева, която изтърпява всичките ми капризи, но тя е изключителна певица, от която мога много да науча", казва 14-годишната певица. Посрещаме Софи в офиса ни. Идва придружена от майка си, която е най-заклетият и фен. Уверена и магнетична е София, свободна и разговорлива, кокетираща умело, като истински артист на сцената. Отговаря на въпросите без да се притеснява, но търсейки по детски одобрението на мама Зоя. Започнала да изнася концерти пред семейството си от 3-годишна, после дошъл и първият пластмасов микрофон, който и подарили, когато била на 6 годинки. От тогава микрофонът е "най-добрият и приятел", с когото не се разделя вече 8 години. Съпътства я мечтата ѝ за голямата сцена. А най-голямата сцена, на която се е изявявала до момента е тази на наградите на БГ радио. Тази година София се качва за втори път на нея и завладява публиката с изпълнение на любимката си Адел. Тя е взимала участие в множество фестивали в цялата страна. Минала е през школата на популярни телевизионни предавания "България търси талант", "Голямото рок междучасие" и "Шоуто на Слави", където е получила висока оценка лично от Евгени Димитров - Маестрото, който бил на мнение, че такъв глас не е за изпускане. София и музикалният ѝ педагог Христина Палева работят усилено и уроците по пеене не спират дори през лятото. Освен в часовете по музика, Софи не спира да пее и в къщи и да упражнява техниката си. Талантът на благоевградчанката не се изчерпва само с пеенето. Тя свири и на музикални инструменти, сред които е любимото и пиано. На него тя обича да свири Бах и Моцарт. Чрез клавишите на пианото тя разучава и песните, които изпълнява. "Най-много обичам да пея български балади - поп и джаз. Любимата ми песен е "One and Only" на Адел". София е изключително лъчезарна и позитивна. "Мечтая да имам собствена песен, която да е светла, да носи хубаво усещане, да е за хората на моята възраст. Песен, с която да накарам хората да се усмихнат", споделя отличничката Софи. Тя не обръща внимание на завистта и злобата, с които вече се сблъсква. За нея е важно, че семейството и близките ѝ я подкрепят, както и, че много хора харесват изявите ѝ. Феновете ѝ се множат с всеки изминал ден, а от седмица младата звезда на Благоевград има канал в youtube, където вече има над 350 абоната. Талантливата благоевградчанка София Стоила прави сериозна заявка за голямата музикална сцена, тя е сред талантливите благоевградски деца, за които Struma. com ще разказва с удоволствие. Пожелаваме на Софи Стоила да е здрава и много щастлива. Нека е лек пътят и към сбъдване на всичките и мечти и голямата музикална сцена. Казано е, който пее зло не мисли! Дай боже, повече такива деца като Софи! Успех, София! Екип Struma.com Още за: Софи Стоилова талант музика певица Още от: Общество



