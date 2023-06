Адмирации към кмета Илко Стоянов, че поддържа инструменталисти от такава класа

С емоционален и завладяващ концерт Биг Бенд - Благоевград отбеляза своя 30-годишен юбилей пред пълна зала „Пейо Яворов“.

„С много хъс и дръзновение, с огромна динамика и безкрайни репетиции през тези 30 години надграждахме репертоар от стилове и част от тях ще представим пред Вас тази вечер“, каза диригентът и основател на Биг Бенд - Благоевград Борис Янев, който откри голямото музикално събитие на фона на кадри от запомнящите се през годините концертни изяви.

Още с първите пиеси „Покана“ и „Foggy day“ Биг Бенд потопи публиката в магията на джаза и с различни интерпретации и аранжименти оркестрантите сътвориха невероятен и тържествен спектакъл.

С нежни изпълнения на евъргрийни, акомпанирани в блус джаз пиеси със самба и латино привкус солистките на Биг Бенд – Благоевград Христина Кацарска и Марияна Костова докоснаха сърцата на ценителите на хубавата музика. Дуетното им изпълнение на Камелия Тодорова „Не ме гледай така, момче“ беше посрещнато с бурни аплодисменти.

С присъщата си аристократичност и елегантност, и с кадифения си глас Васил Петров покори благоевградската публика още с излизането си на сцената.

„Удоволствие е да работя с Биг Бенд - Благоевград. Община Благоевград трябва да е щастлива, че има такъв оркестър. Да не забравяме да поздравим и кмета Илко Стоянов, че поддържа инструменталисти от такава класа“, каза Васил Петров.

Кулминацията на продължилия над два часа концерт достигна с поднесените с финес изпълнения на Killing me softly, O`l man River от мюзикъла Show boat и очакваните New York, New York и My Way, когато част от развълнуваната публика пя заедно с българския Франк Синатра.

„Великолепен концерт, уникален Васил Петров, прелестни Христина Кацарска и Марияна Костова и брилянтни инструменталисти и оркестранти. За 30 години с любов и музика Биг Бенд – Благоевград се превърна в „Перлата в короната“ за нашия град“, каза на финала на тържествения концерт Силвия Домозетска, директор Дирекция „Култура, спорт и туризъм“ към Община Благоевград и поднесе поздравителен адрес от кмета Илко Стоянов.